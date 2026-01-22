Světoznámý muzikál odkrývá příběh ženy, která ovlivnila dějiny celé Argentiny a která byla stejně tak zbožňovaná, jako nenáviděná. Evitu v olomouckém podání režíruje Marek David.
Rocková opera Evita světoznámé autorské dvojice Andrew Lloyd Webber – Tim Rice patří k nejvýraznějším titulům moderního hudebního divadla. Sleduje dramatický životní příběh Evy Perónové, ženy, která se z chudých poměrů vypracovala až na post první dámy Argentiny. Stala se jednou z nejikoničtějších a zároveň nejrozporuplnějších osobností 20. století.
„Možná je to trošku klišé, ale řekl bych, že Evita je určená úplně pro všechny. Pro ty, kteří mají rádi silný příběh, velkou show, a hlavně pro ty, kteří se chtějí bavit plnohodnotným divadelním zážitkem,“ uvedl Marek David, režisér muzikálu Evita.
Moravské divadlo Olomouc uvádí Evitu v českém překladu Michaela Prostějovského s hudebním nastudováním a dirigentským vedením Tomáše Hanáka.
„Muzikálový žánr má vysoké nároky, ať už technické, technologické a taky na velikost prostoru. Museli jsme si najít cestu, jak ho udělat ve své nejlepší formě tak, aby měl divák exkluzivní zážitek,“ řekl režisér.
V titulní roli Evy Perónové se alternují Andrea Gabrišová a Natálie Tichánková, Juana Dominga Peróna hrají Martin Štolba a Roman Harok.
„Jsem nesmírně šťastná, že mohu ztvárnit Evitu právě na scéně svého domovského divadla. Tato role dává herecky i pěvecky obrovský prostor a je zároveň velmi náročná,“ sdělila představitelka Evity Natálie Tichánková.
Roli Che v Evitě ztvárnil Lukáš Adam, rodák z Rýmařova a držitel Ceny Thalie za svou výjimečnou interpretaci Luigiho Lucheniho v inscenaci Elisabeth. Významná ocenění a nominace jak za herecké, tak i pěvecké výkony mají na svém kontě ostatně i další umělci, kteří si v Evitě zahrají.
Kasovní trhák
Už před premiérou byly lednové a únorové termíny na muzikál Evita vyprodány. Další volná představení se odehrají v březnu a dubnu.
„Naším cílem je nabízet divákům různé formáty a rozšiřovat repertoár o výjimečné tituly, které v Olomouci nebývají samozřejmostí. Evita je světově známý muzikál a jsme rádi, že se stal součástí repertoáru Moravského divadla Olomouc,“ uvedl ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.
Hudba především
Pilířem každého muzikálu je hudba, a o rockové Evitě to platí dvojnásob. O hudební doprovod se postará orchestr Moravského divadla Olomouc pod taktovkou Tomáše Hanáka. Významnou roli v muzikálu zastává sbor Moravského divadla.
„Sbor je v Evitě takřka hybatelem děje. Nastudování tak náročného titulu bylo pro nás obrovskou výzvou,“ řekl sbormistr Michael Dvořák. Během Evity zazní takové hity, jako je například Utiš svůj pláč, Argentino i další známé skladby.
„Kromě známých hitů je v Evitě i plno čísel, která jsou zaměřena spíše rockově, což dílu dodává určitou syrovost a pravdivost,“ dodal dirigent Tomáš Hanák.
„Uvedení tohoto titulu je pro naše divadlo skutečným milníkem, vůbec poprvé se na prknech Moravského divadla objevuje muzikál autora A. L. Webbera,“ vyznal Jiří Přibyl, šéf souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc.