Zákony rozvoj měst nepřijatelně konzervují, míní developer stavící nové haly

Jaké jsou vaše nejbližší plány v oblasti industriálního byznysu?

Skupina Redstone se rozhodla významně rozšířit portfolio svých průmyslových a logistických nemovitostí. Tento segment se tak stane jedním z hlavních pilířů firmy pro budoucí byznysový růst. Je to ostatně logické - podnikáme ve všech oblastech komerčních nemovitostí od retailu přes office či rezidenční byty a stejně tak vidíme velký potenciál i v tomto segmentu developmentu.

Je o takové nemovitosti velký zájem?

Praha je v tuto chvíli zahlcena poptávkou, na kterou není schopna reagovat dostatečným množstvím nových projektů. Jsem si proto jist, že výstavba industriálních areálů v budoucnu v regionech zesílí. Trh se totiž začne poohlížet po dalších velkých městech v republice, jež nabídnou perspektivní lokalitu s výborným napojením na významné dopravní tepny a také adekvátně motivovanou pracovní silou. Na tuto výzvu jsme připraveni našimi projekty reagovat.

Co konkrétně tedy připravujete?

Na Olomoucku již pro tento účel připravujeme dvě lokality. Z hlediska stavebních prací je nejdál projekt East Park Olomouc, jenž je nyní těsně před dokončením prvních dvou hal, do nichž se již brzy začnou stěhovat první nájemci. Ale budeme růst i za hranice regionu, další území pro rozvoj průmyslového a skladového byznysu plánujeme v Ostravě a severních Čechách.

Co East Park Olomouc, který je ve výstavbě u Bystrovan, přinese? V čem bude jiný či inovativní?

V několika etapách zde postupně vyroste sedm samostatných hal s výrobním či skladovacím provozem a zásobovacím dvorem, v objektech budou i kancelářské prostory. Mezi prvními nájemci je třeba známá značka Still ČR, výrobce vysokozdvižných vozíků. Zájem zákazníků si získáváme maximální flexibilitou. Celý areál parku využívá moderní technologie šetrné k životnímu prostředí, samozřejmostí je fotovoltaika či LED osvětlení. Dále můžeme podle přání nájemce zajistit vytápění pomocí tepelných čerpadel a osazení chytrými technologiemi souvisejícími s měřením a regulací vnitřního prostředí objektů.

Jaký užitek bude mít z nové průmyslové zóny Olomouc a region?

Vždy, když se nějaké místo stalo centrem obchodních aktivit, bylo to ku prospěchu celého regionu. Vzniknou zde například nová pracovních místa. Z Olomouce dlouhodobě odchází kvalifikovaná pracovní síla technického zaměření, v našem areálu ale tito pracovníci najdou uplatnění mimo jiné v průmyslovém odvětví. Obecně chceme, aby se Olomouc stala pro tento typ byznysu významnou dopravní křižovatkou.

Má k tomu město potenciál?

Obrovský. Dá se odtud vyrazit po silnici či železnici do dalších velkých českých měst i okolních států. Blízkost hranic s Polskem, Rakouskem i Slovenskem je strategická, jde o silný faktor naší konkurenceschopnosti. Navíc myslíme také na místní firmy. Budeme totiž schopni vytvořit i menší jednotky pro malé a střední podnikatele z okolí. Klientelu nám netvoří jen nadnárodní korporace. V tom spočívá naše flexibilita a inovativnost.

Část lidí ovšem vyjadřuje pochyby, zda jsou nové projekty tohoto typu potřeba...

Naše země si zakládá na tom, že leží v srdci Evropy. Aby to však nebyla jen prázdná slova, je nutné, aby vznikala kvalitní dopravní síť a na ní právě ony moderní logisticko-průmyslové uzly. Jsme průmyslově zaměřený stát s proexportní orientací, je proto zcela zásadní, aby existoval dostatek flexibilních a funkčních kapacit podporujících naši stěžejní hospodářskou činnost. Uvědomme si, že slouží jak tuzemskému zásobování a výrobě, tak i mezinárodnímu byznysu. Když v tomto rozvoji ustrneme, hrozí, že se nám zahraniční obchod vyhne a bude upřednostňovat státy s vybudovanou infrastrukturou. Musíme se proto snažit pracovat na vysokém standardu zdejšího podnikatelského prostředí, vzdělanosti a rozvoji podmínek pro další přísun zahraničních investic a vznik nových podniků. A k tomu neodmyslitelně patří i budování moderních prostor pro podnikání, výrobu a logistiku.

Čím hodláte uspět mezi silnou konkurencí, co nabídnete nového?

Naší největší konkurencí jsou především velké developerské projekty. Ty se však specializují na odlišný segment trhu, a to jak svojí velikostí, tak geograficky. Jak jsem již zmínil, my naopak chceme působit v regionech. Nabízíme proto klientům personalizovanou službu a péči. Především výjimečnou flexibilitu, a to jak co se týče prostorového uspořádání, tak obchodních podmínek a technických řešení. V tom tkví naše síla.

Můžete přiblížit současné podmínky v sektoru developmentu?

Celý proces získávání všech povolení je dnes velmi zdlouhavý. Občas to vypadá, že málokomu z úředníků a politiků dochází, že je to na úkor kvality života ve městech. Lidé, kteří se dnes staví proti modernímu urbanistickému rozvoji a chtějí zachovávat status quo, nechápou, že právě nové projekty dávají městům dynamiku a budoucnost.

Máte nějaký příklad, jímž byste odpůrcům argumentoval?

Vezměme si výstavbu logistických hal. Kdybyste žili v krajském městě, kde nemáte dostatek zásobených supermarketů či lékáren, protože by za městem nebyly kapacity pro dostatečné množství zboží, asi byste se brzy odstěhovali. A takto je třeba nad tím vším uvažovat. Chceme-li posouvat kvalitu života, pak musíme myslet také na to, aby se města mohla rozvíjet a reagovat na potřeby svých obyvatel. Současné stavební zákony ovšem městský rozvoj nepřijatelně konzervují.

Podle vás tedy Haná potřebuje další zastavěné brownfieldy a logistická centra?

Bezpochyby ano, stejně jako jakýkoli jiný region. Navíc Olomouc, stejně jako celá střední Morava, má díky své poloze, dopravnímu napojení, geografii a vzdělanostnímu potenciálu obyvatel vynikající předpoklady stát se obchodní křižovatkou s výjimečnou kapacitou pro další růst a rozvoj. S tím je spojen příliv investic, nové pracovní pozice a související ekonomické oživení i stabilita. Rovněž zastavení odlivu mladé kvalifikované pracovní síly, která má logicky tendenci stěhovat se za prací do míst s větší nabídkou. Uzavírat se před ekonomickým rozvojem a růstem je z hlediska budoucnosti velmi krátkozraké.

Jak se ale díváte na problém, že z Hané mizí orná půda, například právě kvůli výstavbě podobných hal?

Česká legislativní opatření jsou v oblasti nakládání s ornou půdou velmi přísná. Ještě předtím, než se v lokalitě s takovou kvalitní ornicí uskuteční jakýkoli projekt, je nutno s úřady projednat a následně také provést všechna ochranná opatření. Konkrétně jde o to, že veškerá dotčená kvalitní orná půda musí být přemístěna a využita v jiné vhodné lokalitě tak, aby její znehodnocení bylo minimální.

Je stavění na zelené louce výhodnější než přebudovat nějaký zchátralý areál, jichž má Olomouc také dost?

V prvé řadě bych podotkl, že skupina Redstone ve velké míře rekultivuje území bývalých brownfieldů. Mimo jiné třeba bývalou továrnu Milo, kde dnes stojí nákupní centrum Šantovka, či bývalé kasárny při Velkomoravské ulici, kde se chystá výstavba nové městské čtvrti. Obyvatelé z přilehlých Nových Sadů a Nového Světa by asi nebyli rádi, kdyby se plocha nedaleko centra nevyužila pro městský život. Z urbanistického i funkčního hlediska do těchto vnitroměstských lokalit patří bydlení, služby nebo kanceláře. Industriální a skladové zázemí naopak patří na okraj města, co nejblíže napojení na páteřní dopravní infrastrukturu tak, aby co nejméně zatěžovalo své okolí a současně bylo dobře dostupné jak pro podnikatele a jejich dodavatele, tak pro zaměstnance. Jenže tam brownfieldy většinou nejsou, protože se v současnosti nachází v převážné většině v zastavěných částech měst a obcí.