Kolem plánovaných odpočívek na D35 to dál vře, prověří se jiná místa

Obce u dálnice D35 žádají změnu původních plánů na stání pro auta, aby se uchránila úrodná půda. Podle nich mají stát jinde než na nejlepších polích. Rozhodnutí si přejí do podzimních voleb.

Odpočívka „Mohelnicko“ je navržená ve dvou variantách. Jedna ji umisťuje mezi Lošticemi a Moravičany na Šumpersku, kde počítá se záborem dvanácti hektarů.

Vzniknout tam má prostor pro 155 nákladních aut, sedm desítek osobních vozů, autobusy a karavany, k tomu také restaurace a dětské hřiště. Stát má ve směru na Mohelnici, přístupná by byla přes most i z opačného směru.

Druhá verze je položená jižněji, v katastru litovelských místních částí Rozvadovice a Chořelice po obou stranách dálnice. Vešla by se tam zhruba stovka náklaďáků, šest desítek aut a po deseti autobusech a karavanech. I tam je v plánech zázemí pro řidiče.

Odpůrcům pomáhají i politici

Odpůrcům se před blížícími se sněmovními volbami podařilo zapojit i politiky. „Je to problematický záměr. U Mohelnice je nesmysl stavět kvůli odpočívce nový dálniční most a na druhé straně u Litovle jsou zase poblíž dva hřbitovy. Hlavně ale plány počítají se stavbou na nejúrodnějších hanáckých polích,“ upozorňuje poslanec z Litovelska Karel Smetana.

Spolu s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (oba KDU-ČSL) se minulý měsíc sešel s představiteli dotčených radnic, zemědělského družstva hospodařícího u dálnice i ŘSD.

„Měli bychom raději postupovat tak, že pokud se nachází v relevantní vzdálenosti brownfield, dejme to tam. Pokud ne, tak na půdu s nižší bonitou, nebo takovou, která se hůř obhospodařuje,“ apeluje Smetana, místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny.

„ŘSD se na základě jednání, která proběhla se zástupci měst a obcí v okolí dálnice D35, rozhodlo, že prověří v rámci technicko-ekonomické studie všechny možné varianty umístění odpočívky na dálnici D35 v úseku Mohelnice–Olomouc. Na základě výsledků bude následně rozhodnuto o dalším postupu,“ informuje nyní mluvčí resortu dopravy František Jemelka.

Místní chtějí mít jasno do voleb

Pro místní obyvatele je důležité rychlé vyřízení, protože přípravy investice už jsou daleko. Zároveň intenzivně pokračují práce směřující k dokončení D35 z Olomouce k Hradci Králové. Po jejím zprovoznění avizovaném na rok 2029 bude dostatek odpočívek zásadní.

„Budeme si držet pěsti. Jedna možnost je využít některé pozemky již vyňaté ze zemědělského půdního fondu, ale ne vždy mají samostatný sjezd z dálnice, což by vyžadovalo legislativní změnu,“ říká starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová (nez.).

„Pokud by to bylo potřeba, bylo by fajn stihnout to ještě do voleb. Potom můžou nastat na ministerstvech změny a bude zase nějaký čas trvat, než bychom uvedli vedení do problému a zahájili další jednání,“ dodala.

Spolu se starostou Moravičan už se na vládu obracela dopisem na začátku roku 2022, odpověď ale tehdy nedostali.

Odpor budí 90 procent plánů

ŘSD připravuje odpočívky tak, aby mezi nimi byly vzdálenosti zhruba 50 kilometrů, což odpovídá přibližně půlhodině jízdy. Smetana věří, že posunutí o několik kilometrů by vadit nemuselo.

„Třeba na obchvatu Olomouce u Nemilan je plocha vyjmutá ze zemědělského půdního fondu, jsou tam i nájezdy. Naproti už dokonce odpočívka existuje, navíc je u ní prostor, který by se dal také vyplnit. V místě sice nyní chybí voda, nicméně otázka priorit je jasná,“ podotýká poslanec. Zmíněné místo však neleží na úseku mezi Olomoucí a Mohelnicí.

Zmíněná nutnost právních úprav by se týkala například lokality u sjezdu z D35 na litovelskou část Unčovice, která se v diskusi objevila.

Kamionová doprava roste a stávající kapacity jí nestačí. ŘSD chce jen letos zprovoznit v celém Česku zhruba 630 míst na dálničních odpočívadlech, z toho přibližně polovina jich bude vyčleněná pro nákladní auta. Jde o novostavby i rozšíření současných ploch.

Česko je centrem evropské dopravy

„Jsme klíčovou středoevropskou dálniční křižovatkou, tranzitní zemí z jihu na sever i z východu na západ. Řidiči si dokonce plánují jízdu, aby jim u nás vycházely dlouhé přestávky. Proto musíme počet odstavných parkovacích míst zvyšovat,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Na mnoha dálnicích se stává, že řidiči kamionů stojí na pumpách, zákazech zastavení, na sjezdech či křižovatkách, což je nebezpečné,“ upozornil.

Silničáři si nechali zpracovat studii, podle níž chybí u dálnic přes 1 300 míst pro kamiony. Nachystaných už mají 2 200 nových stání, jak však ukazuje i situace z Hané, obyvatelé z okolí dálnic mnohdy parkovištím nefandí.

Obavy se často týkají hluku, znečištění vody nebo kriminality, což jsou ostatně námitky, které zazněly i v září při veřejném projednávání záměru v Litovli.

„Hlavní problém, na který při přípravě odpočívek narážíme, je, že ve více než 90 procentech případů se setkávají se zásadním odporem blízkých obcí. Nechtějí, aby odpočívadla byla v jejich katastru. Plány staveb nových odpočívek kritizují také ekologičtí aktivisté,“ konstatuje Rýdl.