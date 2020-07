Řidiči na D46 zažívají další léto v kolonách, dálnice se opět opravuje

Dálnice z Vyškova do Olomouce je jednou z klíčových tras Olomouckého kraje. Podle posledních statistik po D46 projede 32 tisíc aut denně, a pokud se stane havárie, není výjimkou, že je vytížená silnice zavřená celé hodiny.



Motoristé už jsou vzteklí a zoufalí. „Chápu, že se dálnice musí opravit. Ale proč se to, proboha, dělá po takových kouscích? Nelze to udělat najednou? Nebo aspoň několik akcí dohromady? Už se to táhne několik let po sobě. To přece není možné,“ kroutí hlavou například Jiří Červenka z Prostějova, který je dnes šťastný, že nemusí každý den dojíždět do Olomouce do práce jako dřív.



Nynější výměna svodidel u Prostějova bude trvat tři týdny. „Nová svodidla budou mít vyšší úroveň takzvané zádržnosti, což odpovídá nárazu vozidla o hmotnosti 10 tun při rychlosti 70 kilometrů za hodinu. Instalací nových svodidel se na dálnici zvýší bezpečnost,“ popsal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Tím ale problémy zdaleka neskončí. Dálnici čeká obnova povrchu u Brodku u Prostějova a dále oprava Hanácké estakády přímo v Prostějově.

„Bude také pokračovat modernizace mimoúrovňových křižovatek. Upravené jsou již u Kelčic, Brodku u Prostějova, Žešova a Olšan,“ doplnil Studecký.

Silničáři připravují i přestavbu křižovatky Prostějov střed. Mají už povolení, stavět se začne letos v září. V dalších letech ŘSD plánuje také přestavby křižovatek u Drysic, Vyškova a Držovic.

Dopravu zkomplikují i plánované opravy estakády

Zatěžkávací zkouškou budou především plánované opravy prostějovské estakády, ze které odpadává beton. Před dvěma roky měl velké štěstí sedmadvacetiletý řidič. Když projížděl Prostějovem, jeden kus zasáhl jeho vůz. Spadl na střechu těsně vedle čelního skla a mladíkovi se jako zázrakem nic nestalo.



Náměstkyně primátora Prostějova Alena Rašková, jež má na starosti dopravu, už dnes varuje, že opravy estakády za zhruba 420 milionů dopravu na dálnici a ve městě opět zkomplikují. A to minimálně na dva roky.

„Bude to pro Prostějov trochu zátěž. Někteří řidiči se asi budou snažit projet městem. Jak to vždy u zúžení bývá, zřejmě se na dálnici budou tvořit fronty. Musíme to však vydržet, protože opravy jsou jednoznačně potřeba,“ řekla.

ŘSD nechce všechno opravovat najednou

Ředitelství dálnic se brání, že opravy na D46 koordinuje, jak nejlépe může, ale zároveň nechce vše dělat najednou.



„Pokud je to možné, tak se naopak snažíme, aby se v jednu dobu neuskutečnilo větší množství oprav a dálnice tak byla co nejvíce průjezdná. Vzhledem k délce jednotlivých akcí to ovšem většinou možné není,“ vysvětlil mluvčí silničářů Studecký.

Plánovaná oprava povrchu trvá téměř celou stavební sezonu, rekonstrukce Hanácké estakády potrvá dvě stavební sezony, stejně jako modernizace křižovatek. „Jednotlivé opravy se proto navzájem časově překrývají,“ uvedl.

Z neustálých oprav hanácké dálnice je smutný krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„Je to politováníhodné, ale musím apelovat na řidiče, aby nepodléhali nervozitě, která násobí chyby a může vést ke zbytečným nehodám. Země je v současné době dopravně velmi zatížená, protože spousta lidí neodjela do zahraničí a zůstala tady,“ řekl.

„Je dobré využívat například různé dynamické navigace, které dokážou dobře naplánovat cestu, nebo použít třeba i delší trasu, kde je ale nějaká zajímavá zastávka, jež může zpestřit cestu,“ nabádá.

V roce 2015 stála dálnice u Prostějova celý den

Například v létě roku 2015 provoz na opravované dálnici zablokovala nehoda kamionu u Držovic. Opilý řidič najel do svodidel a zatarasil oba pruhy. Následky byly katastrofální. Havárie se stala krátce po desáté dopoledne, provoz ovšem policie obnovila až odpoledne před půl pátou.



V obou směrech tehdy stály v tropickém vedru na rozpálené silnici kolony, hasiči museli motoristům nosit vodu. Řada z nich by jinak zkolabovala.

„Zajišťovali jsme pití pro řidiče, kteří uvízli v koloně. Táhla se od 24. kilometru až po sjezd na Držovice. Stálo tam zhruba 60 nákladních aut,“ uvedla tenkrát mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.