Nehod cyklistů v létě přibývá, jejich častou příčinou je alkohol

Častou příčinou zranění cyklistů je alkohol. Policisté nyní evidují desítky případů.

„Dechová zkouška u 73letého muže měla negativní výsledek. Mladšímu, 53letému muži policisté naměřili 3,38 a 3,49 promile. K požití alkoholických nápojů před jízdou se doznal. Uvedl, že od rána vypil osm jedenáctistupňových piv a panáka rumu,“ sdělila k poslední kolizi kolařů policejní mluvčí Marie Šafářová.

Další nehoda se stala v pátek před půlnocí na cyklostezce v obci Želatovice na Přerovsku, kdy se na kolech střetli dva muži, kteří jeli ve tmě neosvětlení.

„Devatenáctiletý mladík se přivolanou záchrannou službou nenechal ošetřit a senior skončil se zraněními v péči zdravotníků, kteří ho převezli do přerovské nemocnice. Dechová zkouška potvrdila, že starší z cyklistů jel pod vlivem alkoholu, kdy nadýchal 1,92 promile a při opakované zkoušce 1,87 promile,“ konstatovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Opilého 48letého muže, který jel na kole a porušil dopravní předpisy, zastavili strážníci v pátek večer v Olomouci. Nadýchal téměř 1,5 promile.

Podle policistů opilých cyklistů přibývá. Mnohdy totiž zapomínají na to, že zákon o provozu na pozemních komunikacích zakazuje požívat před jízdou či během ní alkoholické nápoje.

Každý čtvrtý opilý

Také krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz vnímá, že cyklistů, kteří usedají na kola posilněni alkoholem, je více.

„Je to problém. Někteří to přeženou natolik, že jejich jízda končí pádem a zraněním. V minulosti toho tolik nebylo,“ řekl Charouz, podle kterého není v silách dopravní policie dělat rozsáhlé kontroly cyklistů. „Není to možné, protože se cyklisté většinou pohybují mimo veřejné komunikace,“ dodal.

Podle policejních statistik je dokonce každý čtvrtý cyklista, který zaviní nehodu, opilý. Policisté proto přes prázdniny plánují kontroly.

Pokuta 50 tisíc

Jízda na kole pod vlivem alkoholu se nemusí vyplatit. I když cyklistovi nehrozí odebrání řidičského průkazu, riskuje nepříjemnou pokutu. V případě, že nadýchá, může dostat pokutu až 50 tisíc korun.

„Pokud navíc způsobí škodu druhým a nemá pojištění, musí škodu zaplatit. A ta částka nemusí být malá. Většinou si to ti, kteří požili alkohol a pak sedli na kolo, neuvědomují,“ upozornil Charouz.

Záchranáři v kraji vyjíždějí podle mluvčí Lucie Mikiskové každý den v průměru ke dvěma dopravním nehodám cyklistů.

„Každý den se takové případy najdou, ať jde o srážku cyklisty s autem, náraz do překážky, opilého cyklistu, který nezvládne řízení, nebo dítě, které spadne z kola,“ řekla mluvčí krajských záchranářů Mikisková.

Cyklisté podle záchranářů velmi často podceňují svou bezpečnost. Řada z nich se totiž vydává na cestu bez přilby. V Česku je povinná pouze do 18 let, odborníci ji nicméně doporučují nosit stále.

Trasy s rozvahou

Lidé, kteří v těchto horkých dnech vyrazí na kolo, by podle odborníků neměli ani přeceňovat své síly a cesty po silnicích by měli plánovat s rozvahou.

Zvýšené množství úrazů evidují i zdravotníci jesenické nemocnice. Právě cyklisté, kteří havarovali na zdejších stezkách pro horská kola, měli v prvním prázdninovém týdnu velký podíl na 351 ošetřených pacientech.

„Při úrazech na stezkách hraje roli zejména přeceňování sil a schopností. Cyklistika je toho zářným příkladem. Když člověk neodhadne náročnost terénu a nepřizpůsobí mu styl své jízdy, často končí právě u nás na ambulanci,“ řekla vrchní sestra chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Jeseník Veronika Škodová. Nejčastěji šlo o zlomeniny v horní části těla.

„Nejzávažnější úraz začátku prázdnin se stal právě na cyklistických trailech. Mladá žena při pádu dopadla na řídítka a způsobila si rozsáhlou kontuzi jater. Musela být hospitalizována na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, v současné době je už v rekonvalescenci na chirurgickém oddělení,“ popsala Škodová.

Přibývá pádů také z elektrokol, jež si pořizují hlavně starší lidé. Záchranáři ale upozorňují, že nejhorší je, když si ho pořídí někdo, kdo předtím dlouhé roky na bicyklu nejezdil vůbec. Senioři už mohou mít méně svalové hmoty a horší rovnováhu, takže riziko vážného zranění nebo smrti je výrazně vyšší.