Taška na řídítkách je hazard, policie se zaměří i na elektrokoloběžky

Po pádu z kola zahynul cyklista v Bělé pod Pradědem. Opilá cyklistka spadla a vážně se zranila u Rokytnice. Podobně dopadla nepozorná žena, která se na cyklostezce u Prostějova srazila s protijedoucím mužem. Těžké zranění hlavy utrpěl mladík, který při jízdě z kopce na elektrokoloběžce havaroval u Teplic nad Bečvou na mokré vozovce.

To jsou některé z vážných nehod cyklistů z minulých dní. A podobných neštěstí v kraji stále přibývá.

„Mnozí lidé, kteří usedají na bicykl, bohužel zapomínají, že v té chvíli se stávají řidiči. Ať už jde o alkohol, nebo dodržování předpisů. Pak se to projevuje na vyšším počtu úrazů,“ shrnul krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Podle něho se bude policie s nastávající letní sezonou stále častěji zaměřovat na kontroly cyklistů.

Na pravidla nedbají, starší se na kole nechrání

Zvyšující se počet úrazů na kolech potvrzuje také krajský šéfkoordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„Je alarmující, jak cyklisté nedbají na předpisy. Například dodržovat bezpečnou vzdálenost nebo přizpůsobit rychlost podmínkám spoustě lidí nic neříká,“ upozornil Charouz.

Lidé rovněž zapomínají na osvětlení. „Cyklisté žijí v domnění, že musejí svítit jenom v noci, jenže měli by i za snížené viditelnosti. Vždyť například v lesním porostu leckdy úplně splynou s terénem. Když zkoumáme kolize, tak jsme zjistili, že účastníci ‚kolařské‘ nehody se často neviděli včas. I kvůli tomu, že nebyli osvětleni,“ poznamenal Charouz.

Stále větším problémem jsou elektrokola nebo elektrokoloběžky. „Díky elektrokolům dnes vyjedou lidé i tam, kam se dřív nedostali. Problém je hlavně u seniorů, kteří už v obtížném terénu nejsou tak obratní. Starší lidé také méně často používají ochranné pomůcky,“ varoval odborník na dopravu.

Úrazy se však nestávají jen při jízdě v náročném terénu. Ještě častější jsou karamboly při přesunech na malou vzdálenost.

„Je tady například specifická skupina lidí jezdících na kole pro nákup. Pořád se objevuje velký nešvar, kdy pověsí kabelu s nákupem na řídítka. Potom mají nejen ztížené řízení, ale vystavují se rovněž nebezpečí, že se jim taška dostane do špic. To způsobuje ošklivé pády a často vážná zranění. Taška na řídítkách nemá co dělat,“ připomněl koordinátor.

A podobně jako policie připomíná, že alkohol se s jízdou na kole neslučuje. „Mockrát se setkáváme s tím, že cyklisté pijí nejen při vyjížďce, ale také po návratu zajdou na jedno, na dvě, na tři a potom jedou už jenom pár stovek metrů domů a havarují. Pořád platí, že pivo na kolo nepatří,“ apeluje koordinátor BESIP.

Jako velký nešvar vidí, když cyklisté mají za jízdy přilbu na řídítkách. „Třeba už to mají kousek do cíle, tak si řeknou, že už ji nepotřebují, že se nemůže nic stát. To je velký omyl a řada z nich už na to taky doplatila,“ zdůraznil.

S úrazy bikerů se často setkávají i záchranáři z Horské služby Jeseníky, protože cykloprovoz je na horách stále intenzivnější.

„V létě už jsou úrazy na kolech častější než v zimě na lyžích. Hlavně v horských bikeparcích nebo na cyklotrailech, kdy mnozí lidé přeceňují své schopnosti,“ řekl náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller.

Hazard na elektrokoloběžkách

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje upozorňuje na dramatický nárůst nehod jezdců na elektrokoloběžkách.

„Často jde o velmi rychlé stroje, které si lidé půjčí a bez zkušeností je nezvládnou. Při jízdě dochází k velmi nebezpečným pádům. Výjimkou nejsou vážná poranění hlavy nebo vnitřních orgánů,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Lucie Urbanová.