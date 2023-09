Při cvičení vojáků vypukl v bývalém hotelu požár, oheň vzplál od dýmovnice

Hraničtí vojáci nacvičovali ve Strojaři boj v zastavěné oblasti. „Protože se používají výbušky a dýmovnice, může se podobná událost stát, byť cvičíme v nevyužívaných budovách. V tomto případě došlo k zahoření dýmovnice,“ popsal mluvčí 71. mechanizovaného praporu Hranice Radek Hampl.

Objekt, který je osm let nevyužívaný, patří městu. „Máme smlouvu s policií, která umožňuje ve Strojaři cvičit jak policii, tak vojákům, což také využívají,“ sdělila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

„Samozřejmě budeme s armádou jednat o případné náhradě škody,“ doplnila mluvčí.

Policie případ dál šetří. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin poškození cizí věci. Z hlediska věcné příslušnosti bude spisový materiál postoupen Vojenské policii,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Původně bytový dům, později hotel. Teď je prázdný

Hotelový dům Strojař byl postaven v roce 1968 a nejprve sloužil jako startovací byty pro zaměstnance Přerovských strojíren. V devadesátých letech byl objekt převeden do majetku města Přerova.

V roce 1998 hotel získalo Ministerstva obrany a sloužil jako ubytovna pro vojáky z povolání. Poté, co armáda v roce 2013 opustila letiště, je Strojař nevyužívaný.

Od roku 2014 byl zrušen i provoz restaurace, která na nemovitost navazovala. V roce 2016 Strojař koupilo město – a to kvůli obavám, aby ho nezískal spekulant, který by tu mohl vytvořit ubytovnu pro sociálně slabé. Z přerovské kasy šlo do koupě 40 a půl milionu. Od té doby se využití této nemovitosti hledá.

„Přichází v úvahu prodej nemovitosti nebo přestavba na družstevní byty s podílem města,“ nastínila Chalupová