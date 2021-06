Mladí musejí v Olomouckém kraji na vakcínu čekat, přednost mají druhé dávky

„Ocitáme se v období, kdy nabíhá masivní očkování druhých dávek a tento stav bude trvat zhruba čtrnáct dní. Potom by se mohlo zase začít ve velkém očkovat první dávkou, což by nám zredukovalo řadu zájemců, kteří čekají na termín první dávky. Jde o přechodné období,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák.

Podle něj bylo v uplynulých dnech v regionu očkováno okolo šesti tisíc lidí denně, z toho zhruba čtyři tisíce dostávaly druhou dávku. Mladší ročníky z věkové skupiny 16 až 29 let, které se mohou k očkování registrovat od 4. června, proto musejí vydržet.

„Termíny jsou tam celorepublikově delší, už to není tři až pět dní, ale i přes týden. Tohle by mohlo skončit tak za čtrnáct dní či tři týdny, kdy se aplikuje největší množství druhých dávek. Kapacita očkovacích míst je pořád vysoká, nicméně jsou teď na ně kladeny vysoké nároky,“ uvedla krajská koordinátorka očkování Jarmila Kohoutová.

Lidé, kteří teď chodí nechat si dokončit očkování, nepředstavují jednu konkrétní věkovou kategorii nebo profesi.

„Jde o skupiny z doby, kdy se podání druhé dávky rozhodnutím ministerstva přesunulo na 42 dní, aby se proočkovalo více osob v krátkém časovém úseku první dávkou, neboť v polovině dubna začalo chodit víc Pfizeru,“ dodala Kohoutová s tím, že kromě zájemců určených podle ročníků jde také o chronické pacienty, akademiky nebo lidi ze složek záchranného systému.

Kombinování různých vakcín není možné

Očkovací místa v kraji reagují podle potřeby na poptávku. V šumperské nemocnici například někdy přidávají víkendy a o soboty a neděle, k posílení sáhli i v Přerově.

„V očkovacích místech v Olomouckém kraji je jenom Pfizer. U praktiků jde AstraZeneca na druhé dávky, víc jich není. Také se u nich hodně očkuje Modernou, Johnson&Johnson chodí v omezených dávkách, toho není moc,“ doplnila krajská koordinátorka.

Objevují se zprávy, že pokud si někdo nechá píchnout v první a druhé dávce rozdílné vakcíny, bude lépe chráněn proti koronaviru. Takový postup však dosud není oficiálně doporučený ani možný.

„Kombinace vakcín není povolená. Je to i v rozporu s doporučeními výrobce. Lze to jedině výjimečně, že by došlo k nějaké těžké reakci, anafylaktickému šoku a podobně, ale striktně individuálně,“ připomenula Kohoutová.

„Prezentují se různé věci ve spojitosti s očkováním, na druhou stranu mnoho dalších zdravotních problémů může komplikovat jiná onemocnění, čili je otázka, zda je to vždy v souvislosti s očkováním,“ dodala.

Lidé při rezervaci vidí termíny obou očkování

Zdravotníci také odrazují od snahy změnit si termín druhé dávky vygenerovaný rezervačním systémem.

„Jsme vázáni nařízením ministerstva zdravotnictví, které stanovuje dobu mezi podáním první a druhé dávky na 42 dnů. Interval lze v důvodných případech, třeba když se daný den neočkuje, zkrátit až na 38 dnů. Mimo něj lze provést druhé očkování jen například na základě lékařské zprávy,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

Doplnil, že v rezervačním systému fakultní nemocnice je aktuálně dostatek volných termínů na všechny nabízené dny.

„Zájemce o očkování, který si termín zadává, vidí i termín druhé dávky, může si tedy zvolené datum uzpůsobit například podle své dovolené. Apelujeme proto na veřejnost, aby plánovala obě dávky dle svých časových možností,“ podotkl Fritscher.

Aspoň první dávku má necelá polovina lidí

V regionu má nyní ukončené očkování 27 procent z 527 342 lidí určených k očkování, alespoň první dávku má pak 49 procent.

„Z hlediska druhového zastoupení jsou dodávky vakcín do krajů velmi nerovnoměrné, což nám působí potíže. Pfizeru pro nemocnice máme nadbytek, a tak to bude i v nejbližších týdnech. Zato ostatní vakcíny, které už mnoho týdnů dodáváme jen praktickým lékařům, se neustále potýkají s nedostatkem. Přesto pořád platí, že z hlediska vakcinace praktiky jsme druhý nejúspěšnější kraj,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

Ten očekává, že na podzim bude k dispozici vakcína od výrobce Pfizer, která bude přizpůsobená podmínkám ordinací praktických lékařů.

„Jakmile se to stane, definitivně se dostaneme ze současného, trochu nešťastného stavu, kdy praktici nemají čím očkovat. Ve chvíli, kdy se začnou uzavírat některá očkovací místa, která mají dobu omezené platnosti, tíha vakcinace bude na praktických lékařích. Všichni se na to do budoucna spoléháme,“ uzavřel Suchánek.