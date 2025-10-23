Policisté dostali o muži zprávu v sobotu krátce po 22. hodině. „Reagovali na oznámení o podezřelém muži s dlouhým nožem v ruce, který se měl pohybovat poblíž Hodolanské ulice v Olomouci,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Policisté pohotovostního a eskortního oddělení a oddělení hlídkové služby muže našli, ten se však proti nim ohnal nožem.
„Na jejich výzvy jak v češtině, tak v angličtině nereagoval a zasahující policisty ohrožoval dále,“ uvedla mluvčí.
Po jednom policistovi dokonce násilník nůž hodil. „Agresor i nadále kladl aktivní odpor. Z důvodu, že útočník stál u oken, nemohli policisté použít služební zbraň. Proto proti němu použili slzotvorný prostředek,“ vysvětlila Skoupilová.
„Následně 38letého muže zadrželi. Ten skončil v policejní cele a ze svého jednání se za přítomnosti tlumočníka zpovídal kriminalistům. Přesný důvod svého chování však nebyl schopný vysvětlit,“ přiblížila mluvčí.
Díky Interpolu kriminalisté zjistili, že obviněný má za sebou kriminální minulost, mimo jiné také napadení se zbraní nebo napadení policisty.
„Policisté podali státnímu zástupci podnět na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval. Nyní mu za uvedené trestné činy hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až šest let. Právní kvalifikace se může v průběhu vyšetřování ještě rozšířit,“ upozornila Skoupilová.