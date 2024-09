Wolkerovo stoleté výročí připomene i šapitó v parku s básnickým cirkusem

Multižánrový festival si svou hlavní část odbude na Husově náměstí, kde organizátoři akce postaví speciální šapito. Diváky čeká poezie, divadlo, hudba, film, chybět nebude kabaret, který je pro Divadlo Point, jež festival pořádá, typický.

„Vytvořili jsme program tak, aby byl festival nejen multižánrový, ale zároveň pro všechny generace. Každý si v něm najde něco, třeba nejmenší děti s rodiči se mohou těšit hned na dvě pohádky, které hostující divadla odehrají v sobotu dopoledne v šapito,“ sdělil principál Divadla Point Aleš Procházka.

Aby cirkus, jenž má festival v názvu, dostál svému jménu, rozhodli se organizátoři ve spolupráci s městem využít prostor na náměstí speciálně upravený pro podobné akce. Navíc jej zakryje typická cirkusová plachta.

„Je to hlavně praktická pojistka pro případ špatného počasí, aby diváci nezmokli. Zároveň jde o odkaz na dobu Jiřího Wolkera, takový symbol. Cirkusové šapito bylo totiž místem, kde se tehdy odehrávala zábava, to bychom chtěli přenést i do našeho festivalu,“ zmínil šéf prostějovského divadla.

Nabitý program nabízí třeba slam poetry, ale i jedinečné spojení umělců, lidé se mohou zapojit sami do workshopů, jejichž výsledky budou poslední den k vidění v prostorách Divadla Point.

Bez omezení...

Vstup na všechny části programu je zdarma, místa na aktivity či představení není nutné předem rezervovat. Každý si tak může vybrat.

„Návštěvníci udělají nejlépe, když včas před představením přijdou přímo na místo konání. Tam dostanou na ruku pásku, ale jen z toho důvodu, abychom věděli, kolik lidí na festival dorazilo. Určitě nemáme v plánu dělat žádná kapacitní omezení, takže nikdo nemusí mít strach, že by se na některé představení nedostal,“ ujistil Procházka a dodal, že na místě bude i nabídka občerstvení.

Výběr z programu Čtvrtek 5. 9. v divadle 19.00 – vernisáž výstavy Počátky Pointu a divadelní Wolkerův kvíz

Pátek 6. 9. v šapito

16.00 – koncert Marka Soldána

18.00 – koncert sboru Nota Bene

19.00 – pásmo básní Cirkus Wolker

21.00 – slam poetry A. Svahilce

Sobota 7. 9. v šapito

9.30 – Divadlo plyšového medvídka: Pravidla neslušného chování

11.00 – Klaun Family: Námořnická pohádka

15.00 – Div. Point: Miluju svůj mobil

20.30 – koncert a křest alba prostějovské kapely Okap

Neděle 8. 9. v divadle 10.00 – ohlédnutí za festivalem a promítání pro děti a mládež

Děti čeká třeba hledání pokladu, dospělí mohou navštívit novou výstavu věnovanou začátkům a bezmála dvacetileté historii Divadla Point.

Cirkus Wolker se odehraje na zrekonstruovaném prostranství u bývalé základní školy na Husově náměstí. Vedení města tam nechalo prostor upravit tak, aby na něm vzniklo prostředí pro kulturní akce.

„Nachází se tam pochozí molo, sedací schody, dřevěná pergola sloužící k zavěšení děl i velký zelený trávník coby nerozdělený prostor,“ shrnula náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS).

Místo bude do budoucna využívat pro venkovní představení právě nedaleké Divadlo Point, ale poslouží i studentům zdejší umělecké střední školy.

Obdivovatelé Wolkerova díla a milovníci poezie mohou v Prostějově ještě stále navštívit také netradiční interaktivní výstavu nazvanou #JIRIWOLKER, jež je k vidění v muzeu.

Láká například na interaktivní technologie, zapojení umělé inteligence či digitalizované vzácné předměty z básníkovy pozůstalosti, důmyslně ukryté ve videích pod QR kódy.