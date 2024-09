Provizorní most ve zpustošené České Vsi stavěli vojáci i zbrojovka. Podívejte se

O postavení provizorního mostu, jehož instalace trvala tři dny, požádal integrovaný záchranný systém. Excalibur Army mohla mostní systémy, které už v řádu desítek kusů prodala do Pákistánu a Vietnamu, nabídnout okamžitě, neboť je měla ve svém areálu pro prezentaci potenciálním kupcům.

Most je určen pouze pro složky IZS a nemůže sloužit veřejnosti vzhledem ke specifickým pravidlům jeho používání – platí na něm omezení rychlosti, brzdění a akcelerace při jeho překonávání a jsou nepřípustné prudké změny směru jízdy. Pěší se mohou pohybovat pouze středovou částí mostovky.

„Pro instalaci byla použita dvě mostová pole, jedno ze systému AM 70 EX a druhé ze systému AM 50 EX. Číslice v názvech systému označují orientační bezpečnou nosnost v tunách podle standardu NATO. Instalaci zajistil mostní automobil AM-70 EX, osmikolové vozidlo na podvozku Tatra Force,“ popsal Andrej Čírtek, mluvčí skupiny Czechoslovak Group, do níž zbrojovka patří.

„Šlo o mimořádně složitou lokalitu na hranici technických možností kvůli šířce koryta, rozdílu ve výšce obou břehů řeky, nedostatku místa pro manipulaci a poškození říčního dna, do něhož bylo třeba zapustit podpěry,“ dodal.

Instalace se protáhla mimo jiné i kvůli tomu, že po položení prvního mostového pole bylo třeba zlepšit stabilitu konstrukce a po konzultaci s expertem Univerzity obrany na ženijní konstrukce bylo nakonec rozhodnuto o vyzvednutí a nové instalaci pole.

Lokalita byla odříznutá, vše se nosilo ručně

„Mám obrovský respekt k práci, kterou tým Excalibur Army spolu s hasiči a vojáky při stavbě mostu odvedl. Most hraje při odstraňování následků povodní v naší obci velkou roli a nejen to – díky němu mohla hasičská technika zasáhnout proti požáru, který vypukl u jedné z nemovitostí, které se poblíž řeky Bělá nachází,“ řekl starosta České Vsi Petr Mudra.

„Most je pro nás opravdu strategicky důležitý, v této lokalitě jsme byli odříznuti se zhruba 500 lidmi, nebyla jakákoliv možnost se k nim dostat a pomoci jim. Zásoby a vše se nosilo ručně,“ dodal pro ČTK s tím, že díky mostu se rovněž podařilo na některých místech zprovoznit elektřinu.

V obci bylo podle Mudry povodní zasaženo přes 70 procent nemovitostí, 30 procent těžce. Voda zaplavila a silně poničila mimo jiné třeba tamní základní školu, kde proudila chodbami až do výšky dvou metrů.

Při instalaci provizorního mostu je třeba nejprve připravit terén v místě pokládky. Situaci komplikuje, pokud je povrch tvořen betonem, asfaltem či kamennou rovnaninou, což byl právě případ České Vsi.

„Vozidlo nesoucí mostní pole pak musí být umístěno do správné polohy vůči oběma břehům, v tomto případě to muselo být s přesností na centimetry. Dojde k rozvinutí mostu nad překážku, vysunutí hydraulických podpěr, sklopení mostu do překážky, poté k ukotvení mostu a jeho uvedení do vodorovné polohy,“ popsal Čírtek.

Následovala zkouška mostu se zátěží minimálně dvacet tun a jeho opětovné srovnání do vodorovné polohy. Poté na místo dorazil vůz s druhým mostovým polem, jenž najel na již stojící část. Druhé pole bylo sklopeno a ukotveno do prvního.

17. září 2024