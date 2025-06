Radary pro Červenohorské sedlo mají zpoždění, motorkáře drží v mezích policie

Mimo pravidelných hlídek policie mají řidiče silných motorek zklidňovat také radary, jenže podmínky pro výběr pokut zatím radnice nepřesvědčily.

Přitom povolení se záměrem rozmístit měřiče podél cesty získalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od krajského úřadu už v únoru.

„Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici I/44. Nasazení systému měření úsekové rychlosti je v první řadě preventivní, s cílem zklidnění dopravy,“ stojí v rozhodnutí ke čtyřem úsekům.

Jeseník před několika lety, kdy ještě nebyly známé všechny detaily, přislíbil, že by jako obec s rozšířenou působností pokuty zpracovával. Zhruba na přelomu roku přišel od ŘSD návrh smlouvy a finální projekt.

„Po prostudování projektové dokumentace jsme zjistili, že na jesenické straně sedla se má jednat pouze o jedno úsekové měření na 4,5 kilometru, přičemž jsou tam minimálně tři 180stupňové zatáčky. Není tedy předpoklad, že řidič tady pojede v průměru víc než povolených 90 kilometrů za hodinu,“ přiblížil místostarosta Jeseníku Václav Urban (STAN).

„Teoreticky by se dala měřit také okamžitá rychlost, nicméně začátek i konec úseku je umístěný za obloukem. Máme tak obavy, aby nám měření vůbec vydělalo na příslušného úředníka, který město vyjde přibližně na 600 tisíc ročně. Druhá věc je, že nás ŘSD nutí uzavřít s vítěznou firmou servisní smlouvy, kdy bychom ročně měli dávat dalšího zhruba půl milionu za údržbu zařízení,“ vysvětlil Urban skepsi jesenické radnice, která takovou verzi projektu neodsouhlasila.

Šumperk se k zpracovávání přestupků staví vstřícněji, ačkoliv o výsledné podobě smlouvy stále jedná.

„Jsme připravení, už jsme přijali zaměstnance na odbor dopravy, v tom problém není. Nelíbila se nám ale některá ustanovení smlouvy, byla obecná pro celou Českou republiku. Jde o to, kdo bude data zpracovávat a v jaké podobě nám je předá. Původně bylo domluveno, že to bude v gesci policie, nicméně ta to odmítla. Jednáme také o údržbě a servisu radarů,“ poznamenal šumperský starosta Miroslav Adámek (ANO).

Radary napájí slunce

Ani Šumperk však nemá jistotu, že příjem z pokut bude dlouhodobě výrazný. Radary se navíc napájejí solárně a město předpokládá, že v provozu tak nemusí být po celý rok.

„Kdo zpracovává přestupek, u toho zůstávají peníze. Jestli ale budeme v plusu? V začátcích to tak bývá, pak to však v průběhu času upadá na nějakých deset procent výběru, alespoň takové zkušenosti máme z návštěv jiných měst. Bereme to ovšem tak, že na Červenohorském sedle jsou radary potřeba. Hlavně v letních měsících je tam zátěž motorkářů obrovská,“ řekl Adámek.

Původní termín dokončení stavby radarů začátkem května uvedený v žádosti se tak natáhl.

„Dále pokračujeme s přípravami měření a součástí jsou i mnohá jednání. Zcela jistě nás ještě některá čekají, aby byl následně zajištěn provoz a servis plánovaného opatření. Proto nyní nedokážeme upřesnit termín možného měření rychlosti,“ prohlásil mluvčí krajské správy ŘSD Miroslav Mazal.

Cokoliv, co by pomohlo...

Každopádně obce pod oblíbeným Červenohorským sedlem jsou pro jakékoliv opatření, které sníží zátěž.

„Šílený hluk, který se nese horami, nejvíc trápí Bělou pod Pradědem a právě nás. Většina motorkářů nám nevadí, normálně projedou, ale někteří, především Poláci, na naší straně míří ze sedla dolů do Koutů, kde se otočí na první autobusové zastávce a vyrážejí zpátky. Takhle jsou schopni to projet nesčetněkrát za den,“ popsala Petra Harazímová (nez. ), starostka Loučné nad Desnou, pod kterou spadá i část Kouty nad Desnou.

„V zatáčkách mají své obdivovatele, fotografy, kteří je fotí a natáčí, protože mají výfuky upravené tak, aby to dělalo pořádný randál. Znepříjemňují pobyt ostatním, na kole by tudy dnes jel jen sebevrah a také spousta starších motoristů řekne, že tam vůbec nevyráží, protože je rychle předjíždějí a může se něco stát,“ vylíčila další dopady.

Víkendové hlídky se střídají

V sezoně budou na sedle pravidelně policisté každý víkend. Střídají se hlídky z Jeseníku, Šumperku a krajského ředitelství.

Podle starostky byl už loni efekt zřetelný. „Nejvíc byla patrná služba motorizované jesenické hlídky, která se pohybuje po celém úseku. Závodníkům to pak většinou znepříjemní natolik, že odjedou a dají pokoj,“ doplnila Harazímová.

Loučná nad Desnou usiluje ještě o další opatření. „Snažíme se, aby policie měla k dispozici hlukoměr, tedy zařízení, s nímž může změřit limity daného motocyklu. Skvělé je, že policista bere na kontrolu už vytipovanou motorku, nešlo by tedy o plošné prohlídky. Vybavení zatím policie nemá k dispozici, řeší se legislativní zádrhele, ale spoléháme něj,“ vyhlíží starostka.

Přístroj už policisté a úředníci úspěšně vyzkoušeli na místě minulý rok, pokuty za překročené hodnoty ale tehdy nepadly, právě proto, že zařízení ještě nebylo schválené.

Nicméně o víkendu v polovině srpna tam tehdy ze stovky pokutovaných řidičů bylo 70 motorkářů. Nejčastějším prohřeškem se stal špatný technický stav stroje, například upravené výfuky či nečitelné registrační značky.