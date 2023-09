Centrum na Svatém Kopečku má pomáhat bývalým vězňům, místní ho odmítají

Pomoci začlenit se do společnosti chce dvanácti propuštěným, kteří mají za sebou delší tresty za těžké a středně těžké trestné činy.

„Chceme, aby čas věnovali aktivitám, které budou prospěšné pro místní obyvatele nebo klienty nedalekého hospice a zároveň jim pomohou osvojit si pracovní návyky a také zčásti uhradit pobyt,“ popsal záměry za spolek předseda Milan Vašek.

Klienti by měli ve službě zůstat rok, vybráni budou pouze ti, se kterými už se tři až šest měsíců pracuje a byli odsouzeni poprvé.

Z výběru budou vyloučeni pachatelé sexuálních deliktů a lidé s psychiatrickými diagnózami. V centru budou působit vězeňští kaplani a další odborníci.

Bývalí trestanci se nastěhují do prostor ve Dvorského ulici, pro které Správa arcibiskupských lesů a statků neměla využití.

Spolek o konkrétní spolupráci ještě nejednal s vedením hospice, to o spuštění služby do minulého týdne nevědělo.

Nikdo nás neoslovil, stěžují si místní

Záměr překvapil komisi městské části. „Mrzí mě, že jsme Arcibiskupským lesům nestáli za oslovení. Teď jsme se dozvěděli, že neměli zákonnou povinnost nám to oznamovat,“ zmínil předseda komise František Prášil.

Komise teď bude připravovat petici. K nesouhlasu se zřízením centra sociální rehabilitace se ke Svatému Kopečku připojil i Droždín, Týnečko, Radíkov, Lošov a Samotišky.

„Svatý Kopeček byl vždycky vyhledávané i poutní místo, jsme cílem turistů, lidi sem jezdí za rekreací. I proto se sem tahle služba nehodí. Navíc pořád ještě není v registru, takže nevíme, o co se vlastně jedná,“ doplnil Prášil.

Za nešťastné také považuje, že s částí podle něj nekomunikuje ani město nebo kraj. Na ně se nicméně spolek odkazuje s tím, že s nimi záměr projednával.

Hejtmanství to ale nepotvrdilo. „Spolek nám poslal dva dopisy se stejným obsahem. Chtěli peníze na svou činnost. Vysvětlili jsme jim, že nejprve musejí být zaregistrovanou sociální službou a poté mohou žádat o vstup do sítě sociálních služeb,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální věci Ivo Slavotínek (Spojenci).

Dodal, že ani vstup do sítě není automatickou vstupenkou k veřejným penězům. „Každá resocializace je bohulibá. V tomto případě to ale říct neumím, nevíme, co za záměrem stojí za lidi, jakou mají kredibilitu. Budeme to pozorně sledovat,“ ubezpečil náměstek.

Obavy mají hlavně rodiče školáků

Jak MF DNES zjistila přímo na Svatém Kopečku, velké obavy centrum vzbuzuje především mezi rodiči.

„Myslím, že nikdo nechce upřít těm lidem druhou šanci, ale mám malé děti, takže se prostě bojím. Nemůžete vědět, že se něco nestane,“ uvedla při cestě ze školy s dětmi žena, která se představila jako Hana.

„Obáváme se zvýšení kriminality, ale samozřejmě nejde jen o to. Nedávno jsme třeba řešili, že rodiče vozí děti do školy autem, což dělá dopravní problémy. Teď bude takových ještě víc, budeme se bát pouštět děti do školy samotné,“ argumentoval Jan Babinský, jehož děti navštěvují školu i školku.

Základní škola, která sídlí v blízkosti areálu, ve čtvrtek na třídních schůzkách nabídla rodičům, aby podepsali petici proti záměrům spolku.

„Nikdo nás o nich neinformoval. Začali za mnou přicházet po prvních zprávách minulý týden sami rodiče, kteří mají pochopitelné obavy o své děti,“ sdělil ředitel školy Jan Kolisko.

Nedobré zkušenosti z minulých let

Obavy místních umocňují pět let staré zkušenosti s jinou sociální službou, pro lidi bez domova. Tehdy Charita, která ji provozuje, musela začít intervenovat i v okolí zařízení a nad rámec služby uklízet v ulicích.

„Problémy se tu i tak objevují. Možná ne konkrétně s klienty střediska, ale třeba s jejich známými, kteří za nimi přicházejí a nejsou už pod dohledem služby,“ doplnil ředitel.

„Už teď se sem stahují lidi bez domova z celé Olomouce. Nevíme, co budeme dělat, až se opravdu něco stane. Jak máme věřit tomu, že klienty zvládnou? Kdo se tam o ně bude starat? Pomoci se nedovoláme,“ stěžovala si žena, která pracuje v centru městské části. Přála si zůstat v anonymitě.

Podle olomouckého arcibiskupství, které o spuštění služby informovalo jako první, bude poskytována lidem, kteří usilují o nový život. „Službu považujeme za potřebnou a prospěšnou, z jejích plodů bude těžit společnost jako celek,“ shrnul mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Podle předsedy spolku Druhá míle Milana Vaška obavy lidí o bezpečnost nejsou odůvodněné. „Chtějí psát petici, ale nevědí, proti čemu protestují,“ nastínil. Spolek chce před spuštěním zařízení ještě uspořádat den otevřených dveří a veřejné slyšení, kde provoz představí.