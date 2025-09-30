Akci odstartoval podle nyní zveřejněných informací Celní úřad v Liberci. Jeho pracovníci 19. září zaregistrovali, že na druhé straně republiky v Lanžhotě vjel do Česka rumunský kamion patřící firmě, která dluží na nezaplacených pokutách 932 tisíc korun. Jak přesně informaci získali nechtějí celníci z taktických důvodů prozradit.
„Vůz se objevil na našem území po roce a půl, naskytla se tedy jedinečná šance dluh vymoci. Okamžitě se proto rozjela spolupráce celníků napříč republikou, kteří po soupravě pátrali. Díky tomu se ji podařilo zastavit nedaleko Lipníku nad Bečvou,“ popsal David Kubenz, mluvčí Celní správy pro Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj.
Řidič následně celníkům sdělil, že vysokou sumu není schopen na místě zaplatit, čímž jeho jízda skončila. Tahač dostal botičku a na místě nakonec zůstal stát šest dní. Teprve poté dorazila na účet celní správy dlužná částka a botička byla poté sejmuta.
„Celní správa ČR pokračuje v posilování kompetencí v roli takzvaného státního vymahače. Důkazem toho je i novelizace zákona, v důsledku které může celník mimo jiné pro účely úhrady nedoplatku zadržet i věc, jež je postižitelná daňovou exekucí,“ doplnil Kubenz.
|
Řidič odmítl zvážení náklaďáku, sto tisíc na pokutu vytáhl z batohu
O něco lepší pravomoci už nyní existují i při postihování právě přetížených nákladních souprav. Kromě toho, že jim může být zakázána další jízda až do přeložení části nákladu tak, aby byly dodrženy předpisy, lze také při odmítnutí vážení udělit pokutu až sto tisíc korun.
Policisté včetně těch z Olomouckého kraje se ovšem v praxi už setkali se situacemi, kdy s tím řidič, případně jeho firma počítá a zmíněnou sumu rovnou vozí s sebou.