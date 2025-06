Expozice představuje nejen slavné filmové scény, ale i tvůrčí zákulisí příběhů, jež se natrvalo zapsaly do srdcí českých diváků.

„Mám radost, že to muzeum vzalo z gruntu. Že nejde o nějaké oprášení, ale o novou a vylepšenou koncepci,“ říká režisér Jan Svěrák. „Většina velkých fotek, které jsou v expozici, se vyráběla znovu ve svěžích barvách a my jsme k nim měli s tátou napsat popisky. To vzpomínání bylo milé a snad bude bavit i návštěvníky,“ zve na zámek.

Expozice je výjimečná tím, že si v ní lidé budou moci leccos osahat, zkusit a prožít. Dětská část výstavy bude během léta interaktivní a objeví se v ní i repliky skutečných loutek a postaviček z filmu Kuky se vrací, aby si s nimi mohly děti pohrát a blíže je prozkoumat.

„Pokud máte doma malého Kolju, zvídavého Edu nebo Šípkovou Růženku, vezměte je rozhodně s sebou,“ vzkazují tvůrci výstavy, jež dostala atraktivnější podobu, je výtvarně působivější a obohatily ji nové rekvizity z filmů jako například Kolja, Po strništi bos, Tmavomodrý svět, Obecná škola, Vratné lahve nebo Kuky se vrací.

„Ačkoliv se původně jednalo pouze o přenesení expozice do jiného prostoru, rozhodli jsme se ji současně revitalizovat a obohatit novým vizuálním pojetím,“ popsala svůj tvůrčí záměr Terezína Černohorská, scénografka Vlastivědného muzea v Olomouci, pod které památka spadá.

„Nový design jsem koncipovala tak, aby harmonicky korespondoval s architekturou zámku a navazoval na jeho stávající estetiku,“ dodala.

Děti se stanou herci i režiséry

Na zámku se tak objevil například pohodlný obývák, z něhož mohou jakoby sledovat filmové rekvizity, ale také minikino nebo přípravné kresby k loutkám od Jakuba Dvorského.

„Návštěvníci naši výstavu často označují za milé překvapení. Teď jsme jim k tomu přidali ještě bonus v podobě nového prostoru pro dětskou zvídavost. Jako tatínek tří dětí to oceňuju dvojnásob,“ vyzdvihuje kastelán zámku Martin Váňa.

Edukační programy dětem přiblíží nejen samotný filmový svět, ale i příběhy ze Svěrákových pohádek. „Nebude to žádné biflování. Děti se stanou scenáristy, herci i režiséry. Ti menší si budou povídat o lese a parku, ti větší si zkusí vytvořit vlastní krátký film přímo v prostředí zámeckého areálu,“ zve Lenka Faltýnková, edukační pracovnice zámku.

Letos se v programu objeví nejen spousta novinek pro školy, ale i akce pro celé rodiny. V plánu je loutkové divadlo, workshopy animace nebo třeba filmově zaměřené pátrací hry.

Památka v sezoně zve veřejnost vedle oblíbených kostýmovaných prohlídek, koncertů a divadelních večerů na Zámecké soirée, jež se uskuteční 16. srpna přímo v komnatách. „Pokud jste si někdy chtěli připadat jako hrabě nebo hraběnka, je tohle vaše příležitost,“ říká kastelán Váňa.

V areálu dál pokračuje obnova

V současnosti na zámku finišuje rekonstrukce Malého rybníka a již ve čtvrtek se návštěvníkům znovu otevře hlavní vstup do zámeckého areálu, který musel být kvůli stavebním pracím dočasně uzavřený.

Proměny se dočká i Velký zámecký rybník, v němž se údajně naučil plavat známý malíř spojený s klasicistní památkou Josef Mánes. Tam však bude obnova složitější a potrvá do poloviny příštího roku.

„Současně pokračují projekty na další rekonstrukci zámku a rozvoj parku. Novinkou sezony je také prodloužení modré turistické trasy ve spolupráci s Klubem českých turistů,“ nastínil Váňa.

Do revitalizace zámku už Olomoucký kraj, pod nějž instituce přes olomoucké Vlastivědné muzeum spadá, investoval miliony korun, a bude v tom i nadále pokračovat.

„Věřím, že to návštěvníci ocení, stejně jako obnovenou expozici svěrákovských filmů, která dokáže lidi přenést do míst, jež si v těchto snímcích tak oblíbili,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Monika Hryzbilová (ANO).

Zámek Čechy pod Kosířem láká na interiéry a pokoje zařízené podle života hraběcí rodiny Silva-Tarouca a jeho park, rozkládající se na ploše 21,5 hektaru, patří mezi nejcennější romantické krajinářské lokality v Česku. Koncepci parku významně ovlivnil právě i malíř Josef Mánes, který v areálu často pobýval.