Byty v Olomouci? Ceny atakují strop. Pořád je ovšem větší poptávka než nabídka

Projekt Realiťák roku uvádí, že metr čtvereční se v říjnu v kraji prodával průměrně za přibližně 74 tisíc korun a nájemníci za něj platili 251 korun měsíčně.
„Ceny na trhu jsou sice stoupající, ale nepřešvihnuté, pořád je převis poptávky nad nabídkou. Nicméně z našich zkušeností je vidět, že kolem sedmi osmi milionů korun je u nákupů nemovitostí zlom, kdy na ni lidé v Olomouckém kraji přestávají dosahovat. Druhou hladinou jsou potom hodnoty kolem 11 milionů,“ sděluje ředitel olomoucké realitní kanceláře Dachi s nejširší nabídkou v kraji Marek Novotný.
Nejdražší je Olomoucko, kde se metr čtvereční blíží po čtyřprocentním meziročním nárůstu 90 tisícům korun. Na opačném konci je jesenický okres s hodnotou u 46 tisíců, na druhou stranu tam ceny meziročně vyskočily o 23 procent.
Přehled: Ceny bydlení v Olomouckém kraji
|okres
|cena za m2
|roční růst
|Olomouc
|89 741
|4,1 %
|Přerov
|67 504
|44,2 %
|Prostějov
|62 784
|24,0 %
|Šumperk
|59 465
|26,7 %
|Jeseník
|45 781
|23,2 %
|okres
|cena za m2
|roční růst
|Olomouc:
|276
|7,8 %
|Přerov:
|236
|8,8 %
|Prostějov:
|213
|2,9 %
|Šumperk:
|215
|10,3 %
|Jeseník:
|184
|8,9 %
Zdroj: www.realitakroku.cz
„Růst v okresech jako Přerov nebo Šumperk je výsledkem zpožděné reakce trhu. Tyto oblasti byly dlouho podhodnocené a jakmile se zvýšil zájem o dostupnější bydlení, ceny se rychle zvedly. Naopak Olomouc už je cenově blízko hranice, kterou kupující vnímají jako strop,“ říká ředitel Reality.iDNES.cz Petr Makovský.
Co se týče bytů k pronájmu, významný nárůst jejich počtu zaznamenal v poslední době Přerov. „Dřív jich bylo deset patnáct a postupně se obsazovaly. Dnes bývá v nabídce mezi 70 a 80 byty, výběr mají poptávající veliký. Nicméně ceny se zvedly o deset dvacet procent,“ uvádí majitel přerovské realitní kanceláře Beták reality Alexandr Beták.
Mezi zájemci jsou kvůli cenám rozdíly. „Třeba mladé páry, kde jsou oba zaměstnaní, poskládají dohromady 60, 70 tisíc, a můžou si dovolit dát 15 či 20 tisíc do bydlení. Rodiny s dětmi musejí spíše hledět na splnění základních parametrů a méně na lokalitu,“ líčí Beták.
Realiťák roku informuje, že nájemní trh v kraji patří k nejaktivnějším v Česku. Univerzitní Olomouc vytváří stálou poptávku po menších bytech, zatímco v Přerově a Prostějově se rozvíjí segment dlouhodobých nájmů pro rodiny.
|
Zájem o nájemní bydlení je rekordní. Ceny rostou, majitelé bytů si mohou vybírat
„Nájmy jsou dnes klíčovým faktorem regionální dostupnosti. Olomoucký kraj má výhodu, že dokáže nabídnout jak městské, tak venkovské bydlení v přijatelných relacích. To drží region atraktivní i pro mladé páry, které se jinde už na hypotéku nedostanou,“ podotýká ředitelka projektu Monika Lukášová.
Návrat rekreační poptávky
Zájem o investiční byty přetrvává, záleží však na městě. Například v Přerově ochladl, jelikož ceny bytů narůstaly proti nájmům mnohem výrazněji, a tím se prodloužila návratnost investice.
„Dřívější úvaha byla, že lidé koupí byt pro děti a za deset patnáct let budou mít splaceno. Dnes to ale může být třicet let, protože nájem se tak rapidně nezvedl,“ zmiňuje Beták.
V Olomouci je pořád uložení peněz do bytu lákavé. „Zatímco třeba v Praze už investiční byty přestávají dávat smysl, protože jsou často pod dvěma procenty výnosu, v Olomouci je to 4,5 procenta a víc, což investory hodně přitahuje. Je to dáno i tím, že univerzitní město s 23 tisíci studenty má na kolejích počet lůžek někde kolem pět tisíc,“ vysvětluje Novotný z Dachi.
Končící vláda uvažovala, že významná univerzitní města podpoří možností dostupného studentského bydlení, což by uvolnilo komerční trh s byty pro rezidenty. Pokud by se taková příležitost někdy objevila, Univerzita Palackého ji uvítá. „Pro nás by to byl dobrý impulz, univerzita má zájem rozšiřovat své ubytovací kapacity,“ avizuje kvestor Josef Suchánek.
Takovou podporu by ocenil i Novotný. „Přišel by s tím tlak na nezvyšování standardních komerčních bytů a běžná rodina by nemusela dávat třetinu až dvě třetiny příjmů do nájmu. Dlouhodobě říkám, že nájmy i ceny nemovitostí jsou přežhavené.“
„Pro Česko by bylo zdravější, kdyby ceny byly o nějakých patnáct dvacet procent nižší. Upozorňuje na to i Česká národní banka,“ připomíná majitel Dachi, který si přeje i rychlejší vydávání stavebního povolení a usnadnění výstavby.
|
Přeplacené nájemné olomoucká radnice lidem z bývalých družstevních domů nevrátí
Trendem loňského a letošního roku je v kraji návrat rekreační poptávky, což platí hlavně pro Šumpersko a Jesenicko.
„Kdo si to může dovolit, má zájem mít nemovitost pro osobní potřebu, ale chce ji zároveň pronajímat. Majitelé mají třeba zamčenou ložnici, během roku dům pronajímají komerčně a dvakrát třikrát za rok si tam sami zajedou jako na chalupu. Setkávám se s tím docela hodně,“ říká majitelka Reality Motýl Vendula Haltofová z Loučné nad Desnou.