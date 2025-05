„Zrovna jsem si dovezl přísadu, rajčata, papriky, že je zasadím, ale než jsem je stačil schovat, byly pomlácené a zmrzlé,“ vypráví muž, který je automechanik a v dílně v garáži svého domu opravuje auta.

Podle něj nic nenasvědčovalo tomu, že přijde taková pohroma. „Chvíli předtím kolem druhé hodiny odpoledne jsem projížděl Štěpánovem na Olomoucku a chytl průtrž mračen, ale u Chomoutova už bylo sucho. Řekl jsem si, že jsme tomu ujeli. No a když jsme dorazili domů do Nových Dvorů, za půl hodiny se přihnalo obrovské krupobití,“ vypráví Petr Barták a posmutní.

Není to totiž poprvé, co se Bartákovi potýkají s živelnou pohromou, kdy měli všechno zničené. Už loni v červnu zažili obří přívalový déšť, kdy měli vytopený nejen dvůr, ale také garáž. Voda se k Bartákovým přivalila z cesty, protože kanalizace nestíhala, a kompletně je vyplavila. Sotva vyčerpali vodu ze studni a stihli jakž takž uklidit, přihnala se tři dny nato vichřice.

„Na zahradě vše létalo. Vznesla se nám i trampolína, přeletěla bazén a skončila u souseda na plotě. Po cestě kosila vše, co jí stálo v cestě,“ popisuje loňské červnové události Petr Barták.

Nově postavený altán sfoukla vichřice

Nejvíc ho mrzí zahradní altán, který si manželka tolik přála a jímž ji chtěl ten den překvapit. „Byla zrovna v práci a já ho objednal, kurýrní služba ho přivezla a se synem jsme ho postavili. Tolik jsme se těšili, až ho manželka uvidí. Jenže to nestihla. Přišla vichřice a altán nám poskládala na jednu hromadu,“ popisuje Barták.

Bydlí v území zvaném Moravská brána, což je 70 kilometrů dlouhá sníženina táhnoucí se od Přerova po Ostravu z historického hlediska považovaná za klíčovou spojnici Moravy a Slezska.

„Obecně se ví, že tady hodně fouká, ale takové pohromy nepamatujeme. Bouřky vždycky stáhla Libavá nebo Hostýnské vrchy, až teď poslední tři čtyři roky se to u nás vždycky tak vyřádí,“ krčí rameny muž.

Má za sebou bezesnou noc. „Pořád mi z toho není moc do řeči. Z rozbitého salátu jsme si aspoň udělali večeři. Ale jahody, kedlubny, přísady, všechno vyhodíme. Je to pobité a pomrzlé, je to na nic,“ uzavírá.

Následky bouřek museli řešit hasiči

Hasiči v sobotu v Olomouckém kraji zasahovali kvůli následkům bouřek i v dalších obcích na Přerovsku. Kromě Nových Dvorů u Lipníka nad Bečvou řešili zaplavené komunikace, popadané stromy a čerpání lagun také v obcích Ústí, Všechovice či Rouské. Silné nárazy větru naměřili meteorologové v Holešově na Kroměřížsku.

HZS Olomouckého kraje Ústí, Všechovice, Rouské, Nové Dvory - vše Přerovsko - náledky silné bouřky, vydatného deště v podobě zaplavených komunikací, popadaných stromů a nutných čerpání vody… na místě zasahuje několik jednotek z řad profesionálů a dobrovolných hasičů! 345 28

Osadní výbor Nové Dvory nad Bečvou vydal včera upozornění, že z důvodu přívalových dešťů bude mimo provoz silnice pod lesem směrem na Sušice, kde se na komunikaci sesunula půda. Následky budou hasiči předběžně odklízet až do pondělního poledne.

Na facebookové stránce Lovci bouřek, extrémní počasí a jiné jevy se včera objevila spousta snímků zachycujících průchod jevu zvaného downburst střední Moravou. Alžběta Kellerová zachytila bouřku postupující Brodkem u Přerova.

„Kolem třetí hodiny jsme byli na oslavě a vše jsem z balkonu sledovala. Bylo vidět, jak jde obrovská bouřka od Prostějova směrem na Přerov a dál za hranice Olomouckého kraje směrem na Vsetínsko, Kroměřížsko. Bylo vidět, že i nad Holešovem už je hodně černo,“ popisuje lovkyně bouřek.