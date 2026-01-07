„Přítomnost tohoto zvláště chráněného živočicha je patrná z jeho typické činnosti, zejména okusem menších i vzrostlejších dřevin v břehovém porostu a budováním hrází přímo v korytě toku,“ uvedl mluvčí města Petr Bakovský.
Bobr se do zmíněné lokality přesunul po vypuštění rybníku Kuchyňka, kde měl do té doby vhodné podmínky k životu. „Nově zvolený úsek toku Ludina mu poskytuje přirozené prostředí, avšak jeho činnost zde může představovat potenciální bezpečnostní riziko,“ sdělil Bakovský.
Oslabené nebo podkousané stromy totiž mohou při silnějším větru nebo dešti spadnout. Hráze budované bobrem zase mohou zpomalovat odtok vody, což může vést k vylití vody z koryta. „To by mohlo ohrozit přilehlé pozemky či majetek obyvatel,“ upozornil mluvčí.
Město proto vyzývá občany ke zvýšené opatrnosti. „Zejména vyzýváme, aby se lidé vyhýbali chůzi v bezprostřední blízkosti stromového břehového porostu podél toku Ludina. Některé stromy mohou být činností bobra výrazně oslabeny a hrozí jejich pád,“ uvedl Bakovský.
„Vedení města věří, že se situaci podaří vyřešit v souladu s platnou legislativou, s respektem k ochraně přírody a zároveň bez vzniku škod na majetku či ohrožení bezpečnosti obyvatel,“ poznamenal mluvčí Hranic.
Odchyt je odborně i organizačně náročný
Město už situaci řešilo se správcem toku Ludina, tedy podnikem Lesy České republiky. „Cílem jednání bylo vyhodnocení současného stavu a hledání možných řešení, která by minimalizovala rizika a současně respektovala přísnou legislativu v oblasti ochrany zvláště chráněných živočichů,“ nastínil Bakovský.
|
Po letech se v Holešovicích objevili bobři, na Štvanici okousali desítky stromů
Bobr evropský patří podle platné legislativy mezi zvláště chráněné druhy, což městu výrazně omezuje možnosti zásahu. Podle předběžných odhadů se v oblasti může vyskytovat několik jedinců. I to celý proces výrazně komplikuje.
„Odchyt a přemístění bobra je odborně i organizačně náročná činnost, která vyžaduje čas, spolupráci specializovaných subjektů a souhlas příslušných orgánů ochrany přírody,“ uzavřel Bakovský.