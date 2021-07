Koupání bez chemie nabídne v olomouckém regionu další biotop

V kraji vsadili na stále populárnější biotopy už na více místech a zájem měli i na dalších, plány ale zhatil nedostatek peněz. „Máme vykoupené všechny pozemky, teď plánujeme, pracujeme na projektu a řešíme technické věci,“ řekl starosta Velké Bystřice Marek Pazdera.



Biotop Burk se má skládat z padesátimetrového bazénu, části pro neplavce, tobogánu a sociálního a stravovacího zázemí. Projekt si zatím platí obce samy.

„Každá do projektu dala dva miliony korun. Snažíme se získat dotaci, ale zatím se nám to nepodařilo,“ sdělil Pazdera.

V současné době je nejmladším biotopem v regionu biokoupaliště v Laškově na Prostějovsku, které zde otevřeli v roce 2019. Letos se v něm ale nikdo nevykoupe, a to kvůli výstavbě kanalizace v obci a sousedním Pěnčíně.

„Do Laškova je teď zákaz vjezdu. Přijíždějící návštěvníci by tak museli nechat auto na silnici a jít dva kilometry pěšky, což je nepřípustné,“ vysvětlil místostarosta Pavel Spáčil s tím, že koupaliště by tak bylo otevřené pouze pro místní, což by se obci nevyplatilo.

Fakta Co je biotop Voda v biotopech není ošetřována žádnými chemickými čističi. Čerpadla ji ženou do filtračních lagun, kde se o její čistotu starají vodní rostliny a přírodní ekosystémy. Koupání je tak vhodné i pro alergiky, a navíc taková koupaliště nezatěžují životní prostředí.

„Kapacita by byla zaplněná pouze ze třetiny. Museli bychom navýšit cenu vstupného, abychom mohli dát výplatu plavčíkovi a další obsluze. To jsme nechtěli,“ dodal Spáčil.

V Litovli musí kvůli koronaviru omezovat počet návštěvníků

O letních prázdninách se tak v kraji bude možné vykoupat v biotopu pouze v Otaslavicích, Pasece nebo v Litovli. Právě tam je přírodní koupaliště už od roku 2013 a každoročně se v něm vystřídá až tisíc lidí denně. Letos je ale kapacita omezená.



„Kvůli proticovidovým opatřením máme zavedené turnikety, abychom korigovali počet návštěvníků v areálu. Lidé se mohou podívat na internetu, zda je ještě místo,“ shrnul starosta Viktor Kohout.

Přírodní koupaliště má letos otevřeno už od 12. června a pro návštěvníky připravilo i novinky.

„V areálu jsme zavedli bezplatnou wi-fia koupili nový přídavný filtr. Voda tak bude ještě průzračnější,“ nastínil starosta.

Podle Asociace biobazénů a jezírek je biokoupání stále populárnější alternativou k bazénům s chemickou úpravou vody.

Vodu čistí příroda

„Voda se v biotopech čistí biologickými procesy, které mohou podpořit technická opatření. Biofiltrací se dosahuje měkké přirozené čisté vody nezatěžující kůži a neobtěžující zápachem,“ vyzdvihla výhody ředitelka asociace Jana Šimečková.



O vybudování přírodního koupaliště uvažovali v regionu také třeba v Náměšti na Hané nebo Velkém Týnci na Olomoucku. Kvůli nedostatku peněz od toho ale nakonec upustili.

„Biotop je krásná věc, ale museli jsme ho odložit kvůli důležitějším záležitostem. Městys nemá například v pořádku místní silnice a jejich oprava má přednost,“ zdůvodnila starostka Náměště Marta Husičková. Podobná je situace i ve Velkém Týnci.

„Nedostali jsme dotaci, takže jsme se rozhodli, že koupací biotop nebude,“ konstatoval místostarosta Stanislav Denk.

V přírodních nádržích je voda zatím v pořádku

Milovníci koupání v přírodě mohou kromě biotopů využít i různá čistě přírodní koupaliště v kraji. V těch populárních je zatím podle hygieniků voda v pořádku.



V Plumlovské přehradě, kde bývají s čistotou problémy, je sice kvalita kvůli snížené průhlednosti mírně zhoršená, ale voda je stále hodnocena jako nezávadná. Je však doporučeno se po koupání osprchovat.

„Na základě odběrů z konce června hodnotím kvalitu vody z důvodu snížené viditelnosti jako jakost číslo dva, pro občany je označena zeleným smajlíkem,“ uvedla ředitelka odboru obecné a komunální hygieny krajské hygienické stanice Eva Čehovská s tím, že z hlediska sinic je voda v pořádku.

V polovině června odebírali hygienici vzorky i ze štěrkopískových jezer Poděbrady, kam v létě míří hlavně lidé z Olomouce a okolí. Ti se tam mohou koupat zcela bez obav, s kvalitou vody tam podle hygieniků problém nebývá dlouhodobě.