Geniální fotbalový stratég Karel Brückner se proměnil v betlémskou osobnost

Přezdívku si vysloužil věhlasný fotbalový trenér a olomoucký rodák Karel Brückner zcela po právu. Vždyť měl nejen dlouhé bílé vlasy, ale byl také skvělým fotbalovým učitelem.
V době, kdy šéfoval olomoucké Sigmě, patřil klub k české špičce a dokázal konkurovat i evropským lídrům. Později jako trenér reprezentace vedl výjimečnou generaci hráčů. Jejich spojení s charismatickým trenérem udělalo z české reprezentace jeden z nejlepších týmů na světě.
U slavnostního umístění figurky byli přítomni jeho bývalí svěřenci a velké hvězdy fotbalové minulosti David Rozehnal, Pavel Hapal a Michal Kovář.„Je úžasné, že se mu vzdává hold takovým způsobem. Věřím tomu, že v tomto betlému osobností má své místo,“ řekl Rozehnal.
„Pan Brückner se podepsal na mé kariéře neskutečně. Do Sigmy jsem přišel v sedmnácti letech a on si mě hned vytáhl do mužů. Byl tvrdý, ale zároveň lidský a velmi dbal na detaily. Byl průkopník moderního fotbalu,“ přidal Hapal.
Betlém ukazuje i Karla Gotta
Moderní betlém je připomínkou olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana. Návštěvníci v něm najdou řadu osobností včetně zpěváka Karla Gotta.
Betlém sice vychází z historie, ale je prošpikovaný moderními technologiemi. Jeho vytvoření si vyžádalo spolupráci designérů, grafiků, konstruktérů a programátorů.
Na rozdíl od betlémů lidových umělců – řezbářů není tvořen prací řezbářských dlát a nožíků, ale především 3D tiskem s využitím CNC strojů pro maximální kvalitu a reálnost objektů.
V betlému z roku 2019, jehož kulisu tvoří historické centrum Olomouce a další známé budovy, je už přes sto postav spojených s Olomoucí včetně velkých hvězd, jako byl Karel Gott. Zabírá plochu 14 metrů čtverečních a kromě lidských postav je v něm také 150 zvířat.