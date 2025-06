Záběry se objevily ve facebookové skupině Otevřené fórum Nový Jičín. „Bylo to úžasné. Byl kousíček a je to fakt velikán (na videu to tak až nepůsobí). Snad dojde v pořádku tam, kam má namířeno,“ popsala netradiční setkání v diskusi pod videem jeho autorka Michaela Kunátová.

Podle zoologa olomoucké zoologické zahrady Jana Pluháčka se zvíře na Moravu dostalo nejspíše z Polska a patrně se snaží dojít do podhůří Šumavy či na Třeboňsko.

„Tedy do nížiny, kde je málo lidí, voda a dostatek potravy. Už tam žije stálá populace, je to jedno z nejjižnějších míst výskytu losa v Evropě,“ nastínil. Další stabilní populace žije třeba u Českosaského Švýcarska.

Návrat po několika stoletích vyhubení

Los evropský byl v českých zemích vyhuben někdy mezi 12. až 15. stoletím. Jeho návrat byl poprvé zaznamenán v roce 1957, primárně sem migruje z Polska.

Cestu mu však komplikuje nutnost projít kolem měst či překonat rušné silnice a dálnice. Tam je hlavním rizikem srážka s autem, která může mít fatální následky pro obě strany, neboť hmotnost dospělého samce dosahuje až 700 kilogramů.

Los od Bělotína by mohl být stejným zvířetem, které se minulý týden ve čtvrtek potulovalo po okraji Ostravy. Strážníci ho tehdy natočili, jak se brodí řekou Opavou na hranici městského obvodu Martinov.

21. června 2025

„Los naštěstí nikoho neohrožoval. Hlídka tak mohla tohoto krásného tvora pouze pozorovat a poté místo opustit,“ uvedla Městská policie Ostrava. Lidé pak v komentářích psali, že losa viděli brzy ráno v sousedním Děhylově.

Na začátku června se los objevil rovněž v nedalekých Ludgeřovicích na Opavsku, mohlo jít o stejný exemplář. Moravskoslezský kraj tehdy ve spolupráci se Zoo ve Dvoře Králové nad Labem jednal o odchytu zvířete, po uspání mělo putovat na Šumavu. To se ale nakonec nestalo – los odpoledne ze zahrady utekl do lesa.