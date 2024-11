Osmnáctiletý řidič spěchal na zamrzlé silnici, po smyku vletěl s autem do potoka

Mladý šofér jedoucí ve Škodě Fabia havaroval na místní komunikaci v obci Bartoňov v neděli po půlnoci. Zrovna tudy projížděl směrem od Bohutína.

„Při projíždění pravotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky a na zamrzlém povrchu dostal smyk, který nebyl schopen vyrovnat, a vyjel vlevo mimo cestu,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Auto poté narazilo do zábradlí mostu nad místním potokem. Do něho se následně bočně převrátilo. Na místo posléze dorazili přivolaní hasiči a policisté, kteří dechovou zkouškou vyloučili, že by mladík řídil opilý.

„Na voze vznikla škoda předem odhadnutá na zhruba třicet tisíc korun a na poškozeném zábradlí přibližně deset tisíc,“ doplnila Zajícová.