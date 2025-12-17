Zhruba stovka lidí se sešla ve středu 17. prosince před obecním úřadem v Hnojníku. Obcí hýbe kauza nového ředitele Masarykovy základní a mateřské školy Hnojník. Starostka obce Dagmar Malíková totiž do funkce nejmenovala vítěze výběrového řízení Adama Galluse, jak se zavázala školské komisi. Přednost dala Pavlu Olšovskému, který v konkurzu skončil druhý. S ním před pěti lety úzce spolupracovala při snaze dostat se do krajského zastupitelstva.
Tato skutečnost vyvolala mezi rodiči i žáky značné rozhořčení. Na začátku prosince dokonce děti, které žádaly o slyšení u vedení školy, vyvolaly na chodbách školy hlasitou revoltu, která skončila kopáním do dveří kabinetu a přivoláním policie.
Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení
Nyní se rozhodli hlasitě vyjádřit i rodiče, kteří u obecního úřadu uspořádali demonstraci a předali také podpisové archy s výzvou k nápravě situace na hnojnické škole. Tu podepsaly celkem dvě stovky lidí.
„Nejsme tu proto, že bychom měli radost z protestu. Ale protest je posledním řešením, když vás druhá strana odmítá poslouchat,“ zdůvodnil jeden z organizátorů akce Jan Kubatý, který má na škole dceru v sedmém ročníku.
„Dříve byla hnojnická škola stabilní a respektovaná, dnes je tam chaos v zástupech, dětí neví, kdo je bude vyučovat, odcházejí učitelé, ke kterým si děti vybudovaly vztah. A já vidím, jak dcera chodí domů ve stresu a ptá se nás na otázky, na které neumíme odpovědět. A když se ptáme my, slyšíme jen, že všechno je v pořádku, což je oblíbená věta nového ředitele,“ popsal Kubatý.
Chaotická situace nastala právě po tom, co na školu nastoupil jako dočasný ředitel Pavel Olšovský, kterého následně v listopadu jmenovala starostka do funkce nastálo. Ze školy pak odešlo 14 zaměstnanců a dvěma novým lidem bylo za zvláštních podmínek zabráněno, aby do školy nastoupili.
Děti učí v nouzi i družinářky
„Výsledkem je, že odcházejí učitelé hlavních předmětů, jako matematika, fyzika, chemie. Chybí také informace o tom, kolik pedagogů, asistentů a vychovatelů je aktuálně mimo provoz kvůli dlouhodobé nemoci. A rodiče nedostávají informace, jak je výuka v těchto třídách nahrazována,“ uvedl Kubatý. Děti tak podle jeho slov nemají výuku podle rozvrhu, místo učení sledují videa, nebo se učí jiný předmět, než je v rozvrhu.
„Víme třeba o tom, že ve třetí třídě měli celý týden suplování a výuku tam zajišťovaly družinářky,“ řekl další z rodičů Lukáš Játi.
Rodiče dětí devátého ročníků si zase stěžují na absenci učitelů klíčových předmětů, jako jsou matematika či fyzika, a na nejistotu v tom, jak bude zajištěna příprava na přijímací zkoušky. „Odešla i školní psycholožka, která dětem dlouhodobě pomáhala s výběrem střední školy,“ podotkl Kubatý.
Samotní učitelé pak v textu výzvy upozorňují na neexistující systém suplování, nespolupracující a nejisté pracovní prostředí. „Učitelé se necítí bezpečně a nejsou podporování při výkonu své práce,“ shrnul Kubatý.
„Starostka dala přednost rekreaci“
Demonstranti proto žádají okamžité odvolání stávajícího ředitele školy a nové transparentní výběrové řízení, dále nezávislý audit řízení školy a také stabilizaci pedagogického sboru. Odpovědi od starostky obce Dagmar Malíkové se ale hned nedočkali. „Paní starostka dnes dala raději přednost rekreaci,“ posteskl si Kubatý.
Podpory se ale dočkali alespoň u opozičních zastupitelů. „My jsme na jmenování nového ředitele hned v listopadu reagovali. Starostka tento krok ale hájila nesrovnalostmi v hospodaření školy a nutností auditu,“ řekl hnojnický zastupitel Josef Kasper. Ten si tehdy kvůli tomu vzal i den volna a vydal se do školy, aby zjistil, jak se věci skutečně mají. „Zatím to ale vypadá jako zástupný problém a obstrukce, aby nemuseli jmenovat ředitelem vítěze konkurzu, pana Galluse,“ míní Kasper.
Bylo svoláno i několik pracovních schůzek zastupitelů. Na jedné představil Adam Gallus svou vizi vedení školy, na další se mluvilo o novém výběrovém řízení. To však o jeden hlas neprošlo. „Na příštím zastupitelstvu tedy chceme hlasovat o tom, aby bylo starostce odebráno právo, aby rozhodovala o tom, kdo bude ředitel. Umožňuje to zákon o obcích,“ informoval Kasper.
Starostka obce odmítá médiím situaci na škole komentovat. „K základní škole se vyjadřovat nehodlám, od toho je tam pan ředitel,“ řekla redakci iDNES.cz Malíková. Vyjádření ředitele se ale ve středu večer po konání demonstrace zajistit nepodařilo.