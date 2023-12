Jak vypadá Štědrý den zvířat v zoo? Žádné pamlsky, ale běžná strava

Vstup zdarma jako vánoční dárek dostanou děti do 15 let od pracovníků ostravské zoologické zahrady, pokud se přijdou podívat na zvířata 24. až 26. prosince. Zahrada bude otevřena od 9 do 16 hodin, poslední návštěvník může do areálu vejít hodinu před uzavřením.