V ostravské zoo začne stavba nových expozic pro makaky, gibony a jelínky

Návštěvníci ZOO Ostrava totiž budou moci pozorovat zmíněné primáty, jak dovádějí v korunách stromů. Radní města už vybrali firmu, která postaví moderní expozice, kam se nastěhují i menší kopytníci – jelínci vepří.



„Stavba by měla začít už v dubnu a skončit příští rok. Vítězná firma postaví za 127 milionů korun dvě expozice, které budou navazovat na sebe. Jednu budou obývat makaci lví, druhou giboni bělolící společně s kopytníky,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

„Nyní máme šestnáct makaků lvích včetně tří loňských mláďat. Jde o jednu z největších chovných skupin v Evropě,“ řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.

Podotkla, že makaci lví se dočkají expozice s velkým přírodním výběhem. Také giboni a kopytníci budou mít k dispozici venkovní výběh a k tomu zázemí v dvoupodlažním pavilonu, který bude stát poblíž pavilonů s hrochy a slony. Lidé budou mít šanci pozorovat zvířata venku i v zázemí.

„Momentálně máme jednu samici gibona bělolícího s dvěma jejími odrostlými mláďaty. Samec uhynul na konci roku 2018. Do nových prostor se budeme snažit získat jiného samce, abychom mohli pokračovat v chovu,“ přiblížila Nováková.



Zmínila, že jelínci vepří jsou momentálně v Ostravě čtyři ve dvou expozicích, ale po dostavbě nového pavilonu chce mít zoo chovné stádo. „Počet jedinců bude záviset na tom, jak se nám podaří zvířata získat. Patří mezi vzácnější obyvatele zahrad,“ vysvětlila mluvčí.

Město letos investuje do novostavby asi 59 milionů, zbývající část zahrne do rozpočtu na příští rok. Jen za posledních pět let Ostrava podpořila svou zoo téměř 380 miliony korun na provoz a investice.