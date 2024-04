Místo pravých vajec falešná. Hnízdícím ptákům vyrobili vejce slévači

Neobvyklou spolupráci zahájili chovatelé Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava s Fakultou slévárenství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Fakulta pro ně vyrobila modely vajec, které budou zoologové již za několik týdnů umisťovat pod hnízdící ptáky.

Těmi prvními zřejmě budou podle mluvčí ostravské zoo Šárky Novákové čejky australské a dytíci velcí. „Při odchovu se občas stává, že zejména nezkušení rodiče mohou skutečné vejce rozbít nebo ho nechtíce vykutálet z hnízda. Jelikož se v řadě případů jedná o velmi vzácné a ohrožené druhy, snažíme se ptákům pomoci zvýšit jejich šanci na úspěšný odchov mláďat. Vejce rodičům odebereme a uložíme do umělé líhně,“ uvedla Nováková.

Narozená mláďata pak chovatelé ptákům vracejí, aby se přirozeně začlenila do ptačí populace. „Aby rodiče neztratili zájem o hnízdění a později o péči o potomstvo, je třeba vložit jim do hnízda takzvaný podkladek. Podmínkou ale je, že se náhradní podkladek musí podobat vejci pravému, jinak by ho ptáci nepřijali,“ upozornila Nováková.

Modely vajec čáji chocholaté (velké bílé), satyra Temminckova (rezavě hnědé), dytíka velkého (skvrnité) a čejky australské (menší skvrnité).

Důležitý je nejen vzhled, ale i tvar, váha a správné těžiště každého kusu. „Ptáci totiž vejce při inkubaci pravidelně otáčejí. Pokud by model nebyl dokonalý, mohli by ho rozeznat a z hnízda vyhodit,“ objasnila Nováková.

Zoo Ostrava chová přes 120 druhů cizokrajných i domácích ptáků. Jejich vejce jsou velmi různorodá jak velikostí, tak barvou a někdy i specifickou kresbou.

„Ptáci hnízdící v otevřených hnízdech či přímo na zemi mají většinou vejce zbarvená tak, aby co nejvíce splývala s prostředím. Dutinoví ptáci a ti, co si umějí vejce ochránit, mají naopak vejce často pouze bílá,“ specifikovala mluvčí.

Proto zaměstnanci umělecké slévárny vyrobili podkladky podle skutečných vajec. Jako materiál použili umělou pryskyřici, kterou vylili do připravených forem. Modely pak ručně dobarvili netoxickými barvami.