Plameňáci patří k jednomu ze symbolů Zoo Ostrava. Jejich pavilon a výběh totiž leží hned za hlavním vchodem do zoo, takže jsou nejčastěji první pozorovanou skupinou zvířat, nadto také hojně focenou.
Tyto ptáky začala zoo chovat v roce 1979, kdy do Ostravy přicestovalo šest plameňáků. „Neznáme jejich přesný věk, byli však už dospělí, takže nejméně tříletí,“ poznamenala mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.
Většina z prvního hejna uhynula na přelomu tisíciletí, zůstali jen samice se samcem, ostatní opeřené souputníky tak přežili o více než dvacet let.
Samec uhynul loni v lednu, samice pak viditelně chřadla. „Samici se postupně zhoršoval zrak, na jedno oko přestala vidět úplně a hůř chodila. Poslední týdny už také nenásledovala hejno do venkovního výběhu, raději zůstávala v teplém pavilonu,“ popsala chovatelka Martina Cholevíková. A letos 3. ledna nejstarší plameňák v zoo uhynul.
Za 47 let chovu přes 100 mláďat
Samice za svůj život odchovala s partnerem pět mláďat, která se pak následně zapojila do rozmnožování.
Současné ostravské hejno je více než desetkrát početnější než na začátku chovu před 47 lety. „Aktuálně čítá 65 členů, z toho 36 samců a 29 samic. Mezi intenzivně zbarvenými dospělými plameňáky jsou stále dobře rozeznatelná loňská mláďata, kterých je šest, čtyři samci a dvě samice. Nejsou ještě tak intenzivně zbarveni,“ přiblížila mluvčí zoo.
Připojila, že celkem se za dobu chovu těchto ptáků podařilo v Ostravě odchovat přes sto mláďat.
Plameňáci patří mezi dlouhověká zvířata, která se mohou dožívat až padesáti let, někdy se uvádí dokonce i sedmdesát až osmdesát let.