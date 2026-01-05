V ostravské zoo uhynul nejstarší plameňák, samice měla nejméně padesát let

Nejstarší členka více než šedesátihlavého hejna plameňáků kubánských v ostravské zoologické zahradě uhynula. Samice pocházela ze zakládajícího chovu z roku 1979, už tehdy však byla dospělá. Se svým partnerem odchovali pět mláďat.
Plameňáci kubánští patří k symbolům ostravské zoologické zahrady, hejno nyní čítá 65 kusů. Fotografii před několika dny zemřelé samice zoo nemá k dispozici. (5. ledna 2026) | foto: Zoo Ostrava

Plameňáci patří k jednomu ze symbolů Zoo Ostrava. Jejich pavilon a výběh totiž leží hned za hlavním vchodem do zoo, takže jsou nejčastěji první pozorovanou skupinou zvířat, nadto také hojně focenou.

Tyto ptáky začala zoo chovat v roce 1979, kdy do Ostravy přicestovalo šest plameňáků. „Neznáme jejich přesný věk, byli však už dospělí, takže nejméně tříletí,“ poznamenala mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Většina z prvního hejna uhynula na přelomu tisíciletí, zůstali jen samice se samcem, ostatní opeřené souputníky tak přežili o více než dvacet let.

Samec uhynul loni v lednu, samice pak viditelně chřadla. „Samici se postupně zhoršoval zrak, na jedno oko přestala vidět úplně a hůř chodila. Poslední týdny už také nenásledovala hejno do venkovního výběhu, raději zůstávala v teplém pavilonu,“ popsala chovatelka Martina Cholevíková. A letos 3. ledna nejstarší plameňák v zoo uhynul.

Za 47 let chovu přes 100 mláďat

Samice za svůj život odchovala s partnerem pět mláďat, která se pak následně zapojila do rozmnožování.

Současné ostravské hejno je více než desetkrát početnější než na začátku chovu před 47 lety. „Aktuálně čítá 65 členů, z toho 36 samců a 29 samic. Mezi intenzivně zbarvenými dospělými plameňáky jsou stále dobře rozeznatelná loňská mláďata, kterých je šest, čtyři samci a dvě samice. Nejsou ještě tak intenzivně zbarveni,“ přiblížila mluvčí zoo.

Připojila, že celkem se za dobu chovu těchto ptáků podařilo v Ostravě odchovat přes sto mláďat.

Plameňáci patří mezi dlouhověká zvířata, která se mohou dožívat až padesáti let, někdy se uvádí dokonce i sedmdesát až osmdesát let.

