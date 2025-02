Hadice připravit. Na seznámení medvědů ušatých v ostravské zoo dohlíželi hasiči

Starší ze samců tam žije dlouhodobě, mladší medvěd nazývaný Jirka dorazil do zoologické zahrady na konci minulého roku ze zámku Konopiště. Hasiči byli přivoláni pro případ, že by se medvědi vzájemně napadli. V tom případě by je od sebe oddělili proudy vody.

„Námětem našeho cvičení byla první interakce mezi oběma samci, která mohla vyústit v teritoriální konflikt. Jednou z variant bezpečného ukončení případného střetu bylo využití vodních proudů,“ uvedla k nasazení jednotky ze stanice Ostrava-Přívoz, která se na podobné zásahy specializuje, mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Hasiči si po příjezdu připravili na předem určená místa hadice. „Potom byl do výběhu nejprve vypuštěn starší samec, který ve výběhu žije dlouhodobě. A po chvíli i mladší nový samec,“ řekla Langerová.

Medvědi ale své seznámení zvládli v klidu, mladší z medvědů podle ošetřovatelů uznal svou podřízenou roli. „Na setkání medvědů jsme se intenzivně několik týdnů připravovali. Roli hrálo nejen načasování a vliv počasí, ale především příprava obou jedinců na jejich první seznámení. I přes přípravu jsme velmi ocenili přítomnost hasičů,“ přiznala zooložka Pavla Slavíčková.

Kdyby se totiž medvědi do sebe pustili, ošetřovatelé by vzhledem k velikosti zvířat i velikosti výběhu měli jen omezenoumožnost, jak je od sebe co nejrychleji oddělit.

Akci v zoo si pochvalovali i hasiči. „Mezi hlavní cíle cvičení patřilo ověření dojezdových časů povolané jednotky, procvičení taktiky zásahu a znalostí velitele v souvislosti s řešením podobných situací,“ vysvětlila mluvčí hasičů Langerová.

Dodala, že důraz byl kladen také na komunikaci mezi zasahujícími hasiči a velitelem prostřednictvím radiostanic. „Klíčovým prvkem byla rovněž spolupráce s pracovníky zoo, stejně jako procvičení zásad pro vytvoření hadicového vedení,“ zmínila mluvčí hasičů klady cvičné akce.