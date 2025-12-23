Ostravská zoo se dočkala vánoční kočičí nadílky, dvě mláďata však uhynula

Mládě karakala se v ostravské zoo narodilo 20. října. „Jeho matkou je rok a půl stará samice-prvorodička, která původně porodila tři mláďata. Kombinace nezkušenosti a chladného zimního počasí bohužel způsobila, že samice o dvě mláďata přišla,“ uvedla mluvčí zoologické zahrady Šárka Nováková.
Ošetřovatelé do odchovů nikterak nezasahují, cílem je, aby byla mláďata vychována přirozeně svými rodiči nebo matkou.
„Pro mladou samici je to velmi cenná zkušenost. Pokud bychom zasáhli, vzali bychom jí příležitost naučit se zvládat i budoucí odchovy. Ve volné přírodě je úspěšnost odchovu u prvorodiček taktéž velmi malá,“ upozornil Matěj Vrúbel, který má v zoo chov šelem na starosti.
„Že se jednalo o správný krok dokazuje také fakt, že samice péči o poslední mládě zvládla,“ dodal Vrúbel.
Při krátké kontrole na začátku prosince veterinář zkontroloval zdravotní stav mláděte, podal mu odčervovací prostředek, zavedl identifikační čip a také určil pohlaví.
„Jedná se o samce, který velmi dobře prospívá, a prozatím to vypadá, že jeho odchov bude úspěšný,“ řekl mluvčí zoo.
„Máme velikou radost, neboť populace karakalů v evropských zahradách se v posledních letech výrazně zmenšila a odchovy nejsou nijak početné. Pro druhy s relativně krátkým reprodukčním obdobím, jako jsou kočkovité šelmy, kde reprodukční potenciál prudce klesá po desátém roce života zvířete, může takováto situace znamenat katastrofu. Proto jsme se také rozhodli vrátit zpět k chovu karakalů,“ doplnil Vrúbel.
V současnosti se v Evropě chová 79 zvířat v 39 zoologických zahradách. Porody přitom proběhly jen ve třech z nich, počítáno i s Ostravou.
Druhé kotě je samice
Druhým mládětem malé kočky je ocelot slaništní. „Mládě (samice) se narodilo 14. října zkušené samici, která v minulosti již úspěšně odchovala dvě mláďata. Návštěvníci mohou dovádějící mládě zahlédnout v jednom z výběhů expoziční komplexu Jižní Amerika,“ uvedla Nováková.
„Jelikož se jedná o zkušenou samici a poprvé nám to chovatelské prostory umožnily, rozhodli jsme se pro odchov ve společnosti samce. U některých druhů malých kočkovitých šelem je tato praxe možná, a také oceloti slaništní jsou jedním z těchto příkladů,“ vysvětlil Vrúbel.
Samice se od začátku o mládě vzorně stará. „Populace ocelotů slaništních v Evropě je taktéž nemalá, v současnosti je chováno 60 zvířat ve 26 institucích. Každý odchov této jihoamerické malé kočky zaručuje přežití tohoto druhu v lidské péči. Od počátku chovu v roce 2001 se v Ostravě povedlo odchovat celkem 18 mláďat,“ popsala mluvčí zoo.