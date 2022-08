Více prostoru i stromů. Makakové a giboni mají v Zoo Ostrava nové pavilony

„Otevřením nových pavilonů jsme udělali další krok k tomu, abychom mohli uzavřít starý, dnes už nevyhovující pavilon opic, který je určen k demolici,“ uvedl ředitel ostravské zoo Jiří Novák.

„Nyní se tato velmi ohrožená zvířata dočkala nových a nadčasových chovatelských zařízení, která jim nabízejí mnohem více prostoru, vzrostlé stromy a celkové podmínky důležité pro jejich přirozené projevy a chování. Věříme, že v těchto prostorách se dočkáme i nových přírůstků.“

Nové stavby podle ředitele jistě ocení i návštěvníci, kteří mohou od pondělka pozorovat oba druhy přes sklo či z vyhlídek zcela bez optických bariér ve velkých přírodních výbězích. Stejně, jako je tomu v případě hulmanů, kočkodanů nebo šimpanzů.

Zatímco skupina gibonů byla v pondělí slavnostně vypuštěna i do venkovních prostorů pavilonu, makakové si na travnatý výběh ještě počkají. „Je to velmi vynalézavá skupina a my stále zjišťujeme, co vše dokážou vymyslet, aby si ověřili, kam všude mohou. Proto nemůžeme a ani nechceme riskovat, že by jeden z nich objevil únikovou cestu a zbytek tlupy ho následoval,“ zdůvodnil Jiří Novák, proč zatím skupina makaků zůstává uvnitř pavilonu, zatímco giboni se volně prohánějí venku.

Společně s gibony se ve výběhu pohybují i jelínci vepří, kteří kdysi obývali stejné prostředí. Dnes už je soužití těchto druhů ve volné přírodě až na výjimky minulostí. Proto je alespoň v Ostravě dali opět do jednoho výběhu.

Expozice pro makaky byla nazvaná Wanderu, což je domorodý název těchto primátů. Pavilon pro gibony nese název Vadhta ni, což v laoštině znamená Chrám gibonů. Obě stavby začaly v březnu 2020 a trvaly dva roky.