Pracovníci České inspekce životního prostředí se seznámili s výsledky geologického průzkumu v oblasti ulice Jařabová v Ostravě-Hošťálkovicích. Zástupcům obvodu doporučili, aby se kvůli sanaci znečištěných pozemků obrátili na ministerstvo životního prostředí.
„V souvislosti s přítomností staré ekologické zátěže v podobě vytěžené a zpětně rekultivované bývalé těžebny písku radíme obvodu kontaktovat odbor environmentálních rizik a ekologických škod,“ sdělila mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.
Doplnila, že tento odbor se stará o žádosti o peníze z operačního programu zaměřeného na životní prostředí.
Vedení inspekce nebude v otázce dříve neevidovaného znečištění, jehož objev loni překazil prodej osmi parcel pro výstavbu rodinných domů, nic konat. „Vzhledem k tomu, že není znám původce historického návozu odpadů, inspekce není podle zákona o odpadech kompetentní vést správní řízení,“ vysvětlila Loužecká.
Těžba písku v této lokalitě skončila před asi padesáti lety. Inspektoři rovněž doporučují, aby zástupci obvodu a města v prvé řadě nechali komplexně ověřit rozsah znečištění, a to v místech rekultivační činnosti.
„Kvůli tomu jsme se obrátili na Český báňský úřad, který v minulosti povolil v Hošťálkovicích těžbu písku a měl nastavit i režim rekultivace,“ informoval starosta Hošťálkovic Jiří Jureček.
Odpad nezasáhl spodní vody, hlásí starosta
Výsledky geologického průzkumu zadaného obvodem Jureček zatím nechtěl příliš komentovat. „Musejí to posoudit odborníci. Rozumím tomu ale tak, že znečištění nezasahuje do spodních vod. Jedná se o pevné částice v hlušině, které by se měly dát odvézt,“ shrnul starosta.
Náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč potvrdil, že problémem se zabývají pracovníci odboru životního prostředí, kteří už také dostali výsledky průzkumu. „Předpokládám, že jde o starou ekologickou zátěž a od toho se odvine řešení,“ podotkl Boháč.
Představitelé města pomohli v závěru loňského roku obvodu vypořádat se s vlastníky pozemků, kteří odmítali na zaneřáděných parcelách stavět.
Najali si právníka a po mnoha týdnech dohadování nakonec úspěšně docílili vrácení kupní ceny i náhrady způsobených škod. Vypořádání se týkalo i těch, jejichž pozemky nebyly viditelně znečištěné, ale byly hned vedle.