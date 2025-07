Konkrétně od začátku ledna do konce března letošního roku evidovali hygienici v Moravskoslezském kraji 70 nových případů žloutenky typu A, zatímco od 1. dubna do konce června to bylo jen 34 nemocných.

Za celý letošní rok jde zatím o 106 případů zjištěných vedle Ostravy také v Opavě, Karviné nebo Bruntálu. Jen v lednu šlo o 32 nemocných. V Ostravě bylo nakažených daleko nejvíce a dva lidé tam v souvislosti s tímto typem žloutenky v posledním roce také zemřeli.

Byť nemocných významně ubylo, na odhlášení epidemie je podle ředitelky Krajské hygienické stanice v Ostravě Zuzany Babišové zatím brzy. „Museli bychom mít sto dní bez nového případu. Inkubační doba pro žloutenku typu A je padesát dnů. Vycházíme z toho, že abychom mohli hovořit o vyhasnutí ohniska, je potřeba dvojnásobek inkubační doby bez pozitivního záchytu,“ vysvětlila.

Nejvíce se žloutenka šíří mezi dětmi

Připustila, že na aktuálním příznivém vývoji se zřejmě projevilo to, že školákům začaly letní prázdniny. Takzvaná nemoc špinavých rukou, která může způsobit i závažné komplikace s delším pobytem v nemocnici, se totiž nejvíc šíří právě v dětských kolektivech.

Pokles případů zaznamenala rovněž Fakultní nemocnice Ostrava, kde je momentálně hospitalizovaný jeden pacient se žloutenkou typu A. „Pacient je ve stabilizovaném stavu. Obecně se dá říct, že v těchto dnech evidují lékaři na Klinice infekčního lékařství méně pacientů než v jarních měsících,“ sdělila mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Významný vliv na snížení výskytu žloutenky typu A mělo podle mluvčího Kotrly důsledné vyhledávání kontaktů s nemocnými a možnými šiřiteli této nákazy. „Od roku 2024 jsme v této souvislosti uložili celkem čtyři tisíce rozhodnutí o protiepidemických opatřeních,“ informoval Kotrla.

V Přívoze se loni lidé museli očkovat

Například loni na podzim nařídili hygienici povinné očkování v některých ulicích v Ostravě-Přívozu zasažených zářijovými povodněmi. Ohniskem epidemie žloutenky byla už před záplavami právě část Přívozu. Bezplatné mimořádné očkování provedli hygienici i ve vybraných ostravských ubytovnách a hotelových domech, kde někteří vyplavení našli dočasný azyl.

„V rámci osmi opatření obecné povahy bylo naočkováno celkem 789 dětí a 2 033 dospělých,“ upřesnil Aleš Kotrla. Podotkl, že na riziko šíření žloutenky upozorňovala mimo jiné speciální kampaň ve školách v ohrožených lokalitách. Informace o nebezpečí nákazy byly také na letácích v městské veřejné dopravě.

Ředitelka Babišová apeluje na lidi, aby se dali proti hepatitidě typu A očkovat. „Když se jednou naočkujete, už tuto nemoc nedostanete. Chrání nás to nejen v České republice, ale i během cestování do zahraničí. Žloutenka je totiž na vzestupu nejen u nás, ale i v okolních státech,“ upozornila Babišová.

Řada lidí se podle ní mylně domnívá, že jsou proti této infekční nemoci chráněni v rámci povinného očkování hrazeného zdravotními pojišťovnami. To se ale týká jen hepatitidy typu B. V případě žloutenky typu A je očkování povinné například u zdravotníků a záchranářů. Většina ostatních si musí za vakcínu zaplatit.

Podle dat Státního zdravotního ústavu se letos od ledna do konce června v České republice nakazilo žloutenkou A 778 lidí. Loni za stejné období jich bylo 114 a v roce 2023 jen dvanáct. Ve stejné době v roce 2022 bylo nemocných 47.