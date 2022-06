Přepadeným seniorům jsem pomáhal zpátky na nohy, hájil se lupič z Ostravy

Muž s jedním záznamem v trestním rejstříku stačil přepadnout čtyři ženy ve věku od 70 do 90 let, jen v jednom případě šlo o 66letého muže. Zloděj si vyhlížel oběti v ostravských obvodech Přívoz, Mariánské Hory a Poruba.

Kamerové záznamy například zachytily, jak se vydal za devadesátiletou ženou, která chodila jen s pomocí hůlky. Seniorku strhl k zemi a chtěl jí z krku vzít zlatý řetízek. Ten se však přetrhl a v ruce mu zůstal „jen“ přívěsek se vsazenou perlou.

Přívěsek se vsazenou perlou, který lupič strhl z krku devadesátileté ženě.

Jindy zase společně s komplicem starší ženě chtěli vzít z krku čtyři řetízky. Opět se však přetrhly, takže útočníkům zůstal v ruce jen jeden řetízek a zbytky ostatních.

Hledaného si všiml policista cestou do práce

V dalším případě muž zezadu prudce strčil do muže, který upadl a zloděj mu vytrhl z ruky tašku s mobilním telefonem a peněženkou s doklady a penězi. Jednou také využil nepozornosti seniorky a když seděla na lavičce, tak ukradl kabelku s doklady a mobilním telefonem.

Jeho zadržení napomohl všímavý kriminalista, který si cestou do zaměstnání muže všiml a uvědomil si, že ho hledají kolegové z Přívozu. „Proto okamžitě policisty vyrozuměl a muž byl během chvilky zadržen,“ sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Zadržený nezapíral, dokonce prozradil, do jaké zastavárny prodal zlatý přívěsek, který policisté vrátili okradené ženě. Pachatel však zdůrazňoval, že přepadeným nechtěl ublížit. „Dokonce sdělil, že pokud upadli, nestalo se to jeho přičiněním, ale že například zakopli. A on jim chtěl pomoci zpět na nohy,“ připojila policejní mluvčí.