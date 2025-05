Odsouzený se na místě proti rozsudku odvolal. „Nic jsem nezapálil, pořád si budu tvrdit svoje,“ uvedl.

Státní zástupkyně se možnosti odvolání vzdala, ovšem zmocněnec poškozených si ponechal lhůtu na odvolání.

Salakvarda byl stíhán za trestné činy násilí proti úřední osobě, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci, za což mu hrozil trest tři roky až dvanáct let vězení. Zatímco státní zástupkyně žádala jedenáct let, obhajoba naopak úplné zproštění. Muži přitěžovalo to, že vinou svého žalovaného počínání ohrozil život celé rodiny a škoda činí pět milionů korun.

Incident se stal v Petrovicích u Karviné 27. května 2024, tedy takřka na den přesně před rokem. Podle obžaloby muž okolo druhé hodiny v noci přišel k domu sociální pracovnice karvinského OSPODu, tedy orgánu sociálně-právní ochrany dětí, její automobil polil několika litry benzinu, zapálil a utekl.

Oheň se však rychle rozšířil na vůz manžela úřednice a poté na střechu domu. Když na místo přispěchali hasiči, objekt už byl v plamenech a po uhašení z něj zůstalo jen torzo. Manželé s dětmi naštěstí stihli vyběhnout ven a nic se jim nestalo.

Po zjištění, že požár někdo zapálil úmyslně, na druhý den policejní zásahovka zadržela osmačtyřidetiletého muže z Havířova. Právě on totiž za spolurozhodnutí o odebrání dětí sociální pracovnici vyhrožoval přesně tím, co pak podle obžaloby učinil.

Muž své výpovědi postupně měnil. Nejprve se sice přiznal, ale později poukazoval na to, že dům zapálili cizinci, kterým prodával auto. Nakonec odmítal vše. „Jsem nevinen. Nic jsem nezapálil a vůbec jsem tam nebyl, mám na to svědky,“ prohlašoval. Tuto verzi potvrzovala jeho manželka, údajně byl v uvedenou noc s ní.

Kamerové záznamy, které muže zachytily několik dnů před žhářským útokem, jak obhlíží okolí domu, vysvětloval tak, že chtěl koupit lego, které sociální pracovnice zrovna nabízela na internetu k prodeji.

Velkým problémem alkohol

O třetím odebrání dvou dětí a jejich umístění do dětského domova rozhodl karvinský soud, byť na základě doporučení OSPODu. Důvodem byla neutěšená situace v rodině, zvláště pak neustálé problémy s alkoholem. „Byl jsem psychicky na dně, potřetí mi brali děti. Chtěl jsem zapálit jen auta, ne barák. Nečekal jsem, že oheň bude tak velký,“ popisoval muž nejdříve. Pak otočil a tvrdil, že přiznání je vymyšlené.

Rodina od požáru domu žije u příbuzných, na její podporu vznikla i finanční sbírka. Současně magistrát v Karviné vyzval ke zlepšení ochrany úředních osob.

Podle vedení města je problém například v tom, že když úředníci podají trestní oznámení, podezřelý má právo podívat se do spisu, ve kterém se mohou nacházet jejich osobní údaje včetně adresy bydliště.