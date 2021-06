Zemědělci v kraji vyhlížejí ideální rok. Dešťů bylo dost, teď chtějí teplo

Není radno se před zemědělci příliš zmiňovat o roku, který vyhovuje všem farmářským představám.



„Copak nevíte, že zemědělci si stále na něco stěžují? Že je buď sucho, nebo naopak příliš prší?“ směje se Petr Tománek, vedoucí rostlinné výroby ve společnosti RenoFarma Kozlovice na Frýdecko-Místecku.

Proto se snad i samotní zemědělci v hodnocení úplně neshodnou. „Studený máj, ve stodole ráj. To letos platí,“ konstatoval krajský předseda Agrární komory Vilém Tomíček. „Jak se to vezme. Všeho moc škodí,“ částečně oponoval Tománek.

Zdánlivou věčnou nespokojenost pěstitelů vysvětluje tím, že každá plodina potřebuje trochu něco jiného.



„Vezměte si právě letošní chladný a deštivý květen. Pro senoseče a vůbec pícniny výborný. Tráva vyrostla výše a hustěji, kdežto pro kukuřici už bylo té zimy až moc,“ vysvětlil farmář z Kozlovic.

Připustil však, že tento rok je velká šance na dostatek sena, nadto velmi kvalitního. „Půda je mírně vysušená, takže by tráva mohla hezky usychat. Pokud se potvrdí předpověď počasí a nebude pršet, tak jen dobře. Jen nic nezakřiknout,“ doufá Tománek.

Žně budou později, začnou asi až v srpnu

Odkazuje přitom na víkendové prudké deště. „Právě něco takového nyní nepotřebujeme. Chce to teplo bez dešťů,“ nastínil ideální variantu.



Vilém Tomíček z Agrární komory upozornil, že ne ve všech oblastech mohou letošní počasí vzývat. „Jsou místa, kde byly přívalové deště, a tam rádi určitě nebyli.“

Oba se pak shodují v tom, že chladnější počasí zpozdilo růst rostlin, proto i sklizeň obilovin začne později než v minulých letech.

„Je to posunuté tak o dva až tři týdny později. Možná že bude horko a zpoždění se dožene, ale spíše začnou žně později,“ potvrdil Tománek. Podobně uplynulé měsíce hodnotí soukromý zemědělec Tomáš Janda.

„Větru, dešti neporučíme, to se nepovedlo ani komunistům. Takže buďme rádi za to, že bylo dost vody, a jak to vypadá, tak by mohlo být i nějaké teplo,“ pochvaluje si.

O úspěšnosti úrody rozhodnou další týdny

Kvituje i fakt, že díky rušení pandemických opatření a zákazů bude možnost nabírání brigádníků a samosběrů. „Lidé mají o prodej přímo z pole a za nižší ceny stále větší zájem, ani to nemusíme moc inzerovat,“ připustil.

Podle Tomíčka z Agrární komory se letošek podobá někdejším rokům, kdy nevládlo sucho. „Zima byla delší, ale bez plošných pozdních mrazů, pak chladno a dost deště. Nyní by už mělo být pěkně,“ popsal.

Upozornil však, že rozhodně není vyhráno a o úspěšnosti úrody rozhodnou až další týdny. „Budou tropy, nezaprší a všechno se může změnit k horšímu,“ připomněl.

Zemědělci společně říkají, že více než déšť nyní potřebují teplo. „Tak zapršet může, ale jenom přiměřeně. A pokud možno v noci,“ nastínil ideální pokračování Tománek.