Konec přejezdu smrti ve Studénce. Nahradí ho podjezd, jeho stavba začala

13:58

Do dvou let by měl být hotov podjezd, který nahradí nebezpečný železniční přejezd nedaleko nádraží ve Studénce. Jeho stavbu, která bude stát téměř 600 milionů korun, zahájili ve čtvrtek dopoledne. Před deseti lety se tam srazilo pendolino s polským kamionem, který uvázl mezi závorami. Nehodu nepřežili tři lidé. Situace, kdy auta zůstala uvězněna na přejezdu, se zde přitom stávají opakovaně.