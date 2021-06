Trať, která dala lidem z Beskyd práci. Od jejího vzniku uplynulo 150 let

Historii představuje výstava Železniční muzeum moravskoslezské , které sídlí v budově nádraží Ostrava střed, otevřelo výstavu Ostravsko-frýdlantská dráha.

, které sídlí v budově nádraží Ostrava střed, otevřelo výstavu Ostravsko-frýdlantská dráha. K vidění jsou historické materiály, fotografie a další exponáty.

Výstava potrvá do 24. dubna 2022 .

. Od června do srpna je otevřeno ve středu a ve čtvrtek od 10 do 16 hodin, v sobotu a v neděli pak od 9 do 16 hodin.

Webové stránky muzea zde