Návrh zákona ohrožuje v kraji tratě do Malé Morávky a Svobodných Heřmanic

„V návrhu změny drážního zákona stojí, že tratě, po kterých jezdí méně než patnáct set vlaků za rok, se mají zrušit,“ varuje Ladislav Antalec, člen výboru Slezského železničního spolku, který provozuje železniční spojení právě na ohrožené trati mezi Bruntálem a Malou Morávkou.

„Ten návrh je likvidační. Nejde o bouři ve sklenici vody, jak se snaží někteří tvrdit. Pokud by prošel v současné podobě, byl by to konec. Výklad toho zákona je totiž tak nejednoznačný, že by v důsledku mohl znamenat i konec trati. A to bez toho, že by ji stát třeba musel nejprve nabídnout někomu jinému k provozování,“ vysvětlil Antalec.

S předkládanou podobou zákona nesouhlasí ani zástupci krajského úřadu.



„Jako rozporuplné a pro nás nepřijatelné spatřujeme nejenom kritérium rozsahu jízdy vlaků, ale zároveň to, že správní rozhodnutí o konzervaci dráhy vylučuje účast těch, na které přímo dopadá, tedy krajů, obcí, dopravců, ale i vlastníků vleček napojených na zakonzervovanou dráhu,“ vypočítala část výhrad úřadu mluvčí Nikola Birklenová.

Správa železnic: Každá trať by se pečlivě posuzovala

Zástupci ministerstva dopravy námitky odpůrců odmítají. „Žádost o konzervaci neznamená, že všechny dráhy v republice, které splní podmínky, budou automaticky konzervovány,“ tvrdí mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Uvedl, že hrození koncem lokálek je tendenční zkreslení. „Nejedná se o automatický proces. Zahájení konzervace jakékoliv dráhy bude muset Správa železnic samozřejmě velmi pečlivě interně i navenek odůvodnit,“ doplnil.

Mapa trati 312, Bruntál - Malá Morávka

Také pracovníci Správy železnic odmítají, že by na základě navrhované podoby nového zákona rušili tratě bez konzultací.



„Každá dráha vhodná pro případnou konzervaci bude posuzována individuálně. Nejde o povinnost, ale možnou variantu,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.



„Pokud bude institut konzervace součástí právního řádu, budou jednotlivé případy dráhy navrženy ministerstvu dopravy a budou předmětem diskuse s dotčenými kraji a obcemi,“ doplnila



Turistické vlaky jezdí hlavně v létě

Klidný není kvůli návrhu zákona ani starosta Malé Morávky Ondřej Holub.



„Tlaky na zrušení tratě jsou tady mnoho let. Funguje hlavně jako turistické lákadlo. Ze Světlé Hory se pak vozí kůrovcové dříví. Pokud by ale musela trať plnit navrhované parametry, pak nevím, jak by to šlo,“ vysvětluje starosta.

Připomněl, že turistické vlaky jezdí hlavně v létě, když jsou akce jako například borůvkové hody.



„Čtyři vlaky denně po celý rok ale nejsme schopni naplnit. Chápeme, že jsou tady nároky na údržbu, ale nikdo dnes třeba neví, jaký bude mít železniční doprava v budoucnosti rozměr. Už proto by bylo škoda trať zrušit,“ poukázal starosta.

Trať do Malé Morávky byla několik let v podstatě mimo provoz. V roce 2019 se začalo více peněz dávat do oprav. Rekonstrukcí prošla stanice ve Světlé Hoře. „V posledním roce se do zmíněné tratě investovalo dvacet tři milionů korun,“ upřesnila Nela Friebová.