„Ještě v sedmdesátých letech minulého století poláci malí pravidelně hnízdili v Poodří, jižních Čechách a na jižní Moravě, ale již začátkem tohoto století u nás jako hnízdící druh zcela vymizeli,“ upozornil ornitolog Otakar Závalský.
Příčinou prudkého snížení jejich počtů byly změny v krajině, především vysušování mělkých zarostlých mokřadů, které jsou pro hnízdění poláků stěžejní. Obnovit vymizelou divokou populaci mají takzvané repatriační projekty – vypouštění v zoo odchovaných jedinců do volné přírody.
Jedenáct mladých poláků teď do divočiny vyslala i ostravská zoo. „V případě ostravských kachen se jedná o potomky dvou našich chovných párů. Všechna mláďata byla přirozeně odchovaná svými rodiči,“ přiblížil Petr Vrána ze Zoo Ostrava.
Poláci z Ostravy se rozlétli do krajiny jižních Čech společně s dalšími sedmi kusy ze zoo v Heidelbergu. „Abychom mohli ptáky sledovat i po vypuštění, jsou předtím označeni kroužky. U potápivých kachen se navíc osvědčilo i označení na zobáku. Díky němu se například podařilo letos v lednu pozorovat jednoho z poláků vypuštěného v loňském roce,“ doplnila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.