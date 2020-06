V Kopřivnici postaví Zátopkovi k výročí sochu, bude bez piedestalu

Emil Zátopek se narodil v Kopřivnici 19. září roku 1922. Vytvoření jeho sochy schválili ve čtvrtek kopřivničtí zastupitelé.



„S nápadem přišel předseda místního atletického klubu Jiří Harašta. Inspirovala jej Zátopkova socha, jež stojí v olympijském parku v Lausanne,“ přiblížila kopřivnická místostarostka Dana Rysová.

Město už oslovilo autora zmíněné sochy Jaroslava Brože. „Je naším záměrem nadšen a připraven vytvořit pro Kopřivnici novou sochu,“ řekla.

Bronzová skulptura má být v životní velikosti a bude bez piedestalu. Bude stát na 20 centimetrů vysokém soklu, který bude asi čtyři metry dlouhý a bude ve tvaru běžecké dráhy.

„Doba soch na podstavcích už je dávno pryč, my chceme, ať je ten pomník mezi lidmi, ať se s ním mohou fotit děti a turisté,“ nastínila Rysová. Náklady na pořízení pomníku jsou 1,5 milionu korun.

Zastupitelé se pouze neshodli na umístění sochy. Radní navrhovali jako vhodné místo roh Štefánikovy ulice a centra města, některým zastupitelům by se ale Zátopek líbil více v parku nebo na jiném místě.

„Připravíme tedy prezentaci pro zastupitele a občany města, abychom rozhodli, kde bude socha stát. Je to složitá problematika, do které může mluvit i autor, který sochy vytváří vždy pro konkrétní prostředí,“ dodala místostarostka.

Dalším krokem bude přestěhování expozice Emila a Dany Zátopkových, která se dnes nachází v budově Technického muzea. Měla by se přestěhovat do Lašského muzea, kde by získala modernější podobu, obohacenou o nově získané exponáty.