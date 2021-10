Sportovní zbraně měnili na smrtící. Dva Češi budou vydáni do Nizozemska

„Věc se týká úpravy palných zbraní „flobert“ (určených pro volnočasové aktivity nebo sportovní účely) na zbraně se smrtícími účinky. V této věci je zřízen společný vyšetřovací tým nizozemské policie a slovenské Národnej kriminálnej agentury (NAKA), se kterým detektivové NCOZ dlouhodobě a úzce spolupracují,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Dodal, že v Česku nad operací dohlíží Krajské státní zastupitelství v Ostravě.

Celou akci koordinoval Europol a Eurojust. Už dříve, 13. září zatkla policie na Slovensku čtveřici, která patří k organizované skupině. Ve stejný den jako v Česku policie v Nizozemsku zadržela dva podezřelé.



Gang měl dodávat zbraně do Nizozemska, Rakouska, Dánska, Německa, Portugalska, Švédka a do České republiky. Vyšetřování započalo v březnu 2020, kdy se policii podařilo zachytit zásilku zbraní v nizozemském přístavu Hoek van Holland mířící do Velké Británie. Jednalo se o 22 kusů zbraní určených na sportovní střelbu, které ale byly nelegálně předělány na zbraně se smrtícím účinkem.

Podle policie skupina prodala kolem 1500 zbraní různým gangům, zatím se podařilo vypátrat 350 kusů. Při 15 domovních prohlídkách policisté zajistili i finanční hotovost ve výši 160 tisíc eur (přibližně 4 miliony korun).

Už dříve v souvislosti s vyšetřováním této organizované skupiny bylo zadrženo dvanáct lidí.