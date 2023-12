Schodkový krajský rozpočet podpoří úspory a úvěr, pomoc do školství neprošla

Kraj bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 36,242 miliardy korun, přičemž příjmy odhaduje o zhruba 3,2 miliardy nižší. Ve čtvrtek ho schválilo 42 krajských zastupitelů z 56 přítomných.

„Na pokrytí rozdílu příjmů a výdajů budou použity zejména vlastní prostředky naspořené v minulých letech ve výši 2,4 miliardy korun a dále 840 milionu korun potřebných na krátkodobé předfinancování dotací bude zajištěno úvěrovými zdroji,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Dluh kraje se tak na konci roku 2024 přiblíží hranici 3,8 miliardy korun a dosáhne téměř jedenácti procent provozních příjmů kraje. „Podle ratingové agentury by tento ukazatel neměl dlouhodobě překročit dvacetiprocentní hranici, což s přehledem dodržíme,“ řekl hejtman Jan Krkoška.

Kraj ve srovnání s letoškem očekává vyšší příjmy ze sdílených daní, a to o 1,5 miliardy korun, přičemž tyto příjmy by měly dosáhnout zhruba deseti miliard korun.

„Plánované navýšení daňových příjmů je odvozeno zejména od letošního příznivého plnění těchto příjmů, které bylo ale výrazně ovlivněno vysokou inflací. Přihlédli jsme rovněž k odhadovanému vývoji ekonomiky v roce 2024 a také k návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, kde dochází k mírnému snížení podílu na sdílených daních pro kraje,“ přiblížil náměstek hejtmana Jaroslav Kania podmínky, za nichž se rozpočet sestavoval.

Komunistický zastupitel Josef Babka upozornil, že řídit se podle schváleného státního rozpočtu může být ošidné. „I při schodku 252 miliard korun se v něm počítá s růstem ekonomiky o 3,2 procenta a růstem spotřeby domácností o 3,9 procenta a také s tím, že inflace spadne na 2,8 procenta. Osobně si myslím, že tyto cíle neodpovídají realitě,“ nastínil Babka.

Bývalý hejtman Ivo Vondrák navrhl, aby kraj pomohl zvýšit nízké mzdy nepedagogickým pracovníkům v krajských školách, což by podle náměstka pro školství Stanislava Folwarczného vedlo v případě pětiprocentního nárůstu platů k ročnímu odčerpání padesáti milionů z rozpočtu.

Přes třicet zastupitelů se zdrželo

Navrhl, že by kraj měl počkat, jak tento problém vyřeší stát, a k věci se případně vrátit v březnu. „Trošku se bojím přebírání role krajů za stát. My už například platíme vozidla hasičům, vozidla policistům, platíme i některé věci za zdravotní pojišťovny. To státu bude vyhovovat,“ upozornil Folwarczny.

Vondrákův návrh nakonec neprošel, protože pro bylo jen osmnáct zastupitelů, tři hlasovali proti a dvaatřicet, tedy více než polovina přítomných, se názoru zdrželo.

„Je to alibismus, vyhrálo politikaření před řešením problému. Připadá mi zcela nepřirozené, aby stát pracoval s 252 miliardami schodkového rozpočtu a samosprávy měly 77 miliard přebytek. Odpovědné je, že my můžeme pomoci,“ reagoval Vondrák.

Rezignační řeč hejtmana Vondráka letos v červnu: