Radnice Ostravy-Poruby už v podobném stylu nechala zkrášlit několik původně velmi nevzhledných autobusových zastávek napříč celým obvodem.
„Zastávka na ulici Josefa Skupy prošla výraznou proměnou. Stačily barvy, štětce, a hlavně um a nadšení výtvarníka Dalibora Figelyho. Díky němu se stará cihlová zastávka proměnila v obývací pokoj slavných loutek Spejbla a Hurvínka,“ uvedl zástupci obvodu na facebookové stránce .
Porubské zděné zastávky zdobí portréty osobností, uvnitř pak příběhy Poruby. „Novou tvář už mají zastávky Jana Šoupala, Heyrovského a Bedřicha Nikodema,“ přiblížili.