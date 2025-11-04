Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

  9:22,  aktualizováno  9:22
Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka od loutkoherce a zakladatele Divadla Spejbla a Hurvínka Josefa Skupy, kterého autor maleb Dalibor Figely vyobrazil na čelní stěně zastávky.
Originálně ilustrovanou výzdobu má autobusová zastávka Josefa Skupy v...
Originálně ilustrovanou výzdobu má autobusová zastávka Josefa Skupy v Ostravě-Porubě. Postaral se o ni výtvarník Dalibor Figela, který místo proměnil v obývací pokoj oblíbených českých loutek Spejbla a Hurvínka. (9. října 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Radnice Ostravy-Poruby už v podobném stylu nechala zkrášlit několik původně velmi nevzhledných autobusových zastávek napříč celým obvodem.

„Zastávka na ulici Josefa Skupy prošla výraznou proměnou. Stačily barvy, štětce, a hlavně um a nadšení výtvarníka Dalibora Figelyho. Díky němu se stará cihlová zastávka proměnila v obývací pokoj slavných loutek Spejbla a Hurvínka,“ uvedl zástupci obvodu na facebookové stránce .

Porubské zděné zastávky zdobí portréty osobností, uvnitř pak příběhy Poruby. „Novou tvář už mají zastávky Jana Šoupala, Heyrovského a Bedřicha Nikodema,“ přiblížili.

