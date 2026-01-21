O tři měsíce dříve než obvykle. V Moravskoslezském kraji začaly zápisy do škol

Zápisy ovládly například karvinskou Základní školu Prameny, tento týden se předškoláci hlásí také v krnovských školách či školách ostravského obvodu Jih.
Další školy jednu z nejdůležitějších událostí v životě dětí připravují v následujících dnech a týdnech.
Nové zápisy do ZŠ 2026. Přehled změn pro rodiče budoucích prvňáčků
„Od roku 2026 dochází ke změně termínu konání zápisů do základních škol, a to nově na období 15. ledna až 15. února,“ uvedla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová s tím, že k zápisu by v kraji mělo přijít 12 958 dětí.
„Ve srovnání s loňským školním rokem by v září 2026 mělo do prvních tříd nastoupit o sedm set dětí méně,“ dodala mluvčí.
Zápisy do prvních tříd se přesouvají z jarního období na zimu. V roce 2026 budou probíhat od 15. ledna do 15. února. Konkrétní termíny si ředitelé škol po dohodě se zřizovatelem stanovují sami.