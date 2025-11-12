Více výroby, až zmizí zápach. Ostrava nesouhlasí s rozšířením firmy v Hrabové

Zástupci Ostravy vydali záporné stanovisko k plánu rozšíření provozu v průmyslové zóně v části Hrabová. O povolení k navýšení výroby žádají šéfové firmy Brembo Czech, která patří podle závěrů odborné studie k hlavním původcům zápachu, jenž roky obtěžuje obyvatele okolní zástavby. Společnost výsledky studie odmítá.
V průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové pracují tisíce lidí. (12. listopadu 2025)
V průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové pracují tisíce lidí. (12. listopadu 2025) | foto: Archiv MF DNES

„Apelujeme, aby ekonomické zájmy nebyly favorizovány nad lidská práva a zdraví obyvatel městských obvodů Hrabová, Jih a Nová Bělá, které zápach z areálu dlouhodobě obtěžuje,“ sdělil náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

Stanovisko předal krajskému úřadu, který záměr firmy vyrábějící brzdové systémy posuzuje v rámci procesu vlivu na životní prostředí.

„Hejtmanství jsme poskytli také studii, kterou jsme zadali odborníkům z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava,“ doplnil náměstek.

Ze studie podle něj vyplývá, že právě provoz výroby brzdových systémů má zásadní vliv na zápach šířící se po okolí.

Zápach je stresor. Záchyt vzorků připomíná lovení ducha, líčí expert

Podle vědců se provozem technologie takzvané studené plazmy uvolňuje například kyselina máselná. „Obáváme se, že navýšením kapacity a instalací další technologie bude docházet k častějším zápachovým epizodám,“ shrnul Boháč.

Představitelé společnosti se snaží závěry práce zpochybnit. „Obsahuje zásadní metodologické i měřicí nedostatky. Potvrdil to odborný posudek, který jsme si nechali zpracovat,“ řekl Tomáš Sedláček z Brembo Czech.

Podle Boháče jsou naopak důvodné pochybnosti o použité technologii výroby, která měla vést k eliminaci zápachu. Obyvatelé si dál stěžují. Řešení problému komplikuje fakt, že zákon nestanovuje žádné limity pro zápach.

Zápach opakovaně obtěžující obyvatele ostravské části Hrabová vychází podle zjištění vědců z tamní průmyslové zóny, a to z několika firem.

