Akce i opravy. Na moravskoslezských hradech a zámcích se nenudí ani mimo sezonu

Letošní sezona trvající od dubna do října byla průměrná. Po výborném jarním začátku zájem turistů v létě polevil. „Uhodila vedra, a to lidé na zámky a hrady moc nechodí, mají zcela jiné zájmy,“ podotkla kastelánka zámku v Raduni na Opavsku Markéta Kouřilová.

A když po prázdninách kasteláni čekali vzedmutí přízně návštěvníků, tak v polovině září se velkou částí kraje prohnaly povodně. „Naše očekávání se nenaplnila a nelze se tomu divit. Mnoho lidí mělo zcela jiné a důležitější starosti než navštěvovat památky,“ nastínila raduňská kastelánka důvody poklesu zájmu.

K tomu se připočetly také obavy lidí z jiných krajů, jestli je vhodné do regionu kvůli následkům povodní vůbec jezdit, a to i do míst, která nebyla vůbec postižena.

Školních výprav neubývá

Navzdory těmto letošním patáliím si však kasteláni nijak nestýskají. „Návštěvnost sice byla o něco málo nižší, a to okolo pětadvaceti tisíc lidí, ale jsme spokojení,“ dodala Markéta Kouřilová.

Už však myslí na nadcházející týdny, protože ani ukončení sezony zámek zcela neuzavřelo. „Chystáme se na oblíbené adventní prohlídky,“ upozornila kastelánka. Ty začnou 30. listopadu a 1. prosince a potrvají do posledního předvánočního víkendu.

Dodala, že otevřeno bude i mezi zimními svátky. Nadto do Raduně míří i školní výlety. „Zájem je obrovský, máme přihlášeno už devět stovek dětí,“ těší Kouřilovou.

V Hradci nad Moravicí na Opavsku, vedle Raduně druhém zámku v péči Národního památkového ústavu v regionu, se na žádné zimní akce nechystají.„Důvod je jednoduchý. Získali jsme dotace na opravu střech, což znamená i spoustu přidružených prací,“ vysvětlil kastelán Radomír Přibyla. Doplnil, že se Hradec nad Moravicí v pořádání vánočních akcí střídá právě s Raduní a určitě v tom hodlá pokračovat. „Takže příští rok budeme na řadě my.“

Úbytek návštěvníků v Hradci nad Moravicí podle kastelána ani nezaznamenali. „Možná to bylo i velmi atraktivní nabídkou nových expozic a výstav,“ nastínil Přibyla s tím, že už nyní plánují příští sezonu. „Začínáme pátého dubna Velikonocemi na zámku.“

Zcela nečekané starosti měl kastelán Jaroslav Hrubý na zámku v Linhartovech na Krnovsku. „Byla by to krásná sezona, vskutku povedená. Jenže pak se k zámku přihnaly záplavy,“ povzdychl si.

A místo prohlídek a obnovy výstav musel řešit odstraňování škod. „Naštěstí nám nezaplavilo prostory s expozicemi, ale ve sklepě jsme měli vodu a pak bahno. Máme poničený zámecký park i silnici před zámkem,“ shrnul Hrubý škody způsobené blízkou řekou Opavicí.

Do budoucnosti však hledí už optimističtěji. S úklidem bahna ve sklepích pomohli opavští vězni, další zase řeší obnovu okolí zámku. „Pořád větráme a vysušujeme. Ale už na čtrnáctého prosince plánujeme vánoční koncert,“ těší kastelána.

V Kuníně plánují výstavu o Sisi

Mírně nižší návštěvnost zaznamenali také na zámku v Kuníně na Novojičínsku. „Sezonu však hodnotíme jako úspěšnou a těšíme se na tu další, už ji chystáme,“ podotkl kunínský kastelán Jaroslav Zezulčík.

Předestřel, že taháky roku 2025 se nejspíše stanou výstavy o výročí 300 let od zahájení přestavby původní tvrze na šlechtické sídlo pod vedením vídeňského architekta Johanna Lucase von Hildebrandta a pak také honosná expozice o rakouské císařovně Sisi a jejím osobním lékaři Augustu Bielkovi, novojičínském rodákovi.

K symbolickému zimnímu spánku se neuložili ani na hradu Hukvaldy na Frýdecko-Místecku. Například hned první prosincový den se v areálu zříceniny uskuteční Ondřejská pouť, návštěvníci navíc mohou sledovat řemeslníky při opravách hradeb a jedné z bran.

„Nabízíme návštěvníkům i mimořádné komentované prohlídky,“ zakončila kastelánka Kateřina Bordovská s upozorněním, že skupiny musejí čítat minimálně patnáct lidí.