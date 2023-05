Papírový svět ze zámku je v knize rekordů. Ukazuje, jak žila šlechta

Zosobňují hrabata, knížata, šlechtičny a jejich společnice, ale i zámeckou gardu, kata či služebnictvo. Unikát je novým českým rekordem.

Papírové postavy vlastnoručně jednu po druhé vyrobil výtvarník a kastelán zámku Jaroslav Hrubý, a to včetně všech doplňků od kolébky, v níž leží malý šlechtic, přes zákusky, rolády a sklenky na tácech až po hudební nástroje muzikantů a zbroj stráží.

„Chci představit život hraběte Sedlnického, který byl známý pořádáním pompézních zahradních bálů a slavností i hudebních matiné. Jedlo se tady, hodovalo i muzicírovalo,“ vysvětlil Jaroslav Hrubý.

Sto deset postav, které výtvarník vyráběl celé tři roky, je rozmístěno po celé prohlídkové trase. Část panstva za zvuků Mozartovy Malé noční hudby tančí, jiná se v hodovní síni věnuje hostině, strážní střeží vstupní dveře. Každá scéna může být vždy trošku jiná, všem figurínám lze například otáčet hlavou.

Vznikly metodou kašírování, kdy se na podklad lepí další a další vrstvy papíru. „Není možné lepit všechny vrstvy najednou. Dají se tři, nechají se uschnout, dají se další dvě, zase musí uschnout a tak dále, až je to tvrdé jako kámen,“ popsal kastelán s tím, že čtyři pětiny materiálu tvořily vyřazené volební lístky. „Jsou lepší než noviny, měkčí a perfektně se přilepí.“

Figury propracoval do všech detailů, včetně očí, vlasů, vousů, rysů obličeje i výzdoby oblečení. „Třeba pro šlechtu typické kudrlinky – natočil jsem papír na tyč, vytvaroval tak lokny a nalepil je na hlavu. Do rána ale zplihly. Tak jsem je podruhé při tvarování močil do lepidla, ale to zase nešly z tyče sundat. Pak mě napadl lak na vlasy. Funguje perfektně,“ popsal tvůrčí proces.

Při zahájení letošní sezony byl tento Papírový svět hraběte Sedlnického zapsán mezi české rekordy.

Zámek lidé zároveň uvidí po opravách, jež odstranily necitlivé zásahy z konce 60. let minulého století, po nichž sloužil jako sklad léčiv. Beton na podlahách nahradilo dřevo, traverzy na stopech štuková výzdoba, nízké bílé dřevotřískové dveře vystřídaly dveře z masivu. Původní podobu mají i okna.