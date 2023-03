Památky lákají na velikonoční zvyky, dobytí hradu i papírový svět

16:48

Za velikonočními zvyky na zámek v Raduni, na obléhání hradu do Sovince či za šlechtickým rodem Harrachů do Kunína. To jsou některé z akcí, na které letos sázejí moravskoslezské památky. K tomu lákají i na nové expozice. Většina objektů poprvé otvírá o víkendu.