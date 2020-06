Hasiči zachraňovali ženu ze střechy auta plujícího po rozvodněné Morávce

Hasiči označili manévr řidiče Suzuki Ignis za nepochopitelný. Brod přes rozvodněnou řeku Morávku u Raškovic na Frýdecko-Místecku totiž v pondělí v podvečer překonával právě ve chvíli, kdy vodohospodáři po vydatných víkendových deštích upouštěli vodu z nedaleké přehrady.

„Automobil byl stržen silným proudem a unášen. Muži středního věku se podařilo dostat na břeh, ale žena zůstala uvnitř,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Kůdela.

K ženě i malému psovi, kteří zůstali v autě, se přiklonilo štěstí. Automobil se totiž otáčel pouze kolem svislé osy, ale neobrátil se na střechu. „Navíc zhruba po 200 metrech se zachytil o skrytou kamennou hrázku,“ vysvětlil Kůdela.

Přesto dala záchrana ženy a zvířete hasičům zabrat. Za pomoci speciálních saní se jim nakonec povedlo nejprve převézt ženu ze střechy auta na břeh, následně pomohli i vystrašenému psovi. Nikomu se nic nestalo.

Vytažení osobního automobilu muselo počkat až do úterního dopoledne. A to do chvíle, kdy záchranáři dohodli snížení průtoku z přehrady Morávky s vodohospodáři a voda opadla.

Hasiči zachraňovali ženu a psa z auta, které strhla rozvodněná Morávka. Auto pak vytáhl speciální transportér.

„Za pomoci obojživelného pásového transportéru PTS 10 z útvaru v Hlučíně se povedlo odtáhnout automobil zpět k brodu, kde byl posléze vytažen na břeh,“ dodal Kůdela.