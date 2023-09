Za vraždu varhaníka dostal 15,5 roku. Soud stvrdil dohodu o vině a trestu

„Soud obžalovanému uložil trest ve výši 15,5 roku. Zároveň musí rodině zavražděného zaplatit přes osm milionů korun,“ uvedl. Podle státního zástupce byla motivem vraždy neopětovaná láska. „Soudce to popsal jako ztráta sociální vazby na kamaráda,“ doplnil Krajdl. Podle trestní sazby souzenému hrozil až dvacetiletý pobyt ve vězení.

Podle obžaloby přišel mladý muž loni ve středu 30. listopadu krátce před vraždou do kostela v době, kdy druhý mladík pracoval na údržbě varhan a napadl ho. Policie uvedla, že to bylo z osobních důvodů a po předchozím uvážení. „Způsobil mu zranění, kterým poškozený mladík na místě podlehl,“ řekla už dříve mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Okresní soud ve Frýdku-Místku se tehdy dvacetiletého mladíka rozhodl stíhat vazebně, což se děje v případě, kdy hrozí, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání. Ale také v případě rizika, že bude ovlivňovat svědky nebo hrozí, že by trestnou činnost mohl opakovat.

Biskup ostravsko-opavského biskupství Martin David už dříve uvedl, že mladík byl dobrovolným varhaníkem v kostele, kde zahynul. Kvůli tomu, že se násilný čin stal v kostele, v chrámu provedl kající obřad.

„Tato událost všechny naprosto šokovala a přinesla velkou bolest. Když jsem se to dozvěděl, nechtěl jsem tomu věřit a velmi to prožívám. Vyjádřil jsem účast a blízkost všem lidem, rodině i obyvatelům Bašky,“ popsal svou lítost biskup. „Mnoho lidí se za rodinu i toto místo modlí. Je to něco, co nikdo z nás nezažil.“

Několik dní poté se konal podobný obřad také ve Frýdlantu nad Ostravicí, odkud obžalovaný pocházel a byl zde, stejně jako zavražděný, varhaníkem.